الخارجية الأمريكية: شراكتنا مع كندا من أشمل الشراكات عالميًا

أعرب أنتوني بلينكن وزير الخارجية الأمريكي عن تهنئته للشعب الكندي عقب الانتخابات الاتحادية.



وأكد بلينكن ، في تصريح له، تطلع بلاده لمواصلة العمل مع رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو في عدد من التحديات والفرص المشتركة بين البلدين.



ونوه بلينكن إلى الشراكة القوية بين الولايات المتحدة وكندا واصفا إياها بأنها واحدة من أشمل الشراكات في العالم، فبالإضافة للعلاقات الاقتصادية القوية هناك تعاون في مجالات الدفاع وأمن الحدود وحقوق الإنسان والصحة العالمية والتغير المناخي.

وعلى صعيد آخر، أعلن مكتب رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون أنه اتفق مع الرئيس الأمريكي جو بايدن على أن موقف بلديهما تجاه روسيا والصين سيكون مبنيا على "القيم المشتركة".

وقال المتحدث باسم جونسون في أعقاب مباحثاته مع بايدن في البيت الأبيض إن "رئيس الوزراء والرئيس بحثا عددا من القضايا الدولية، بما في ذلك الصين وروسيا. واتفقا على أن بريطانيا والولايات المتحدة ستتعاملان مع تلك القضايا على أساس القيم المشتركة".

وأضاف أن جونسون "ينتظر بفارغ الصبر" انعقاد "قمة الديمقراطية" المزمعة في 9 و10 ديسمبر المقبل والتي أعلن عنها بايدن في وقت سابق، معتبرا أن تلك القمة "ستساهم في العمل على الصعيد الدولي".

وفي أعقاب اللقاء، نشر جونسون تغريدة على "تويتر"، قال فيها إن "المملكة المتحدة والولايات المتحدة حليفان ثابتان وأقرب شريكين. ونحن سنقف معا من أجل حماية شعبينا والدفاع عن قيمنا حول العالم".

و في سياق منفصل ، حث زعيم الأغلبية الديموقراطية في مجلس الشيوخ تشارلز شومر: إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن على وقف ترحيل المهاجرين الهايتيين على طول الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك، بحجة أن قرار إعادتهم إلى بورت أو برنس "يتحدى الحس السليم".

وقال شومر في تصريحات أوردتها صحيفة "ذا هيل" الأمريكية " : قيل لي إن هناك أربع رحلات جوية مقررة لترحيل طالبي اللجوء هؤلاء إلى دولة لا يمكنها استقبالهم، مثل هذا القرار يتحدى المنطق، كما أنه يتحدى الآداب العامة".

وأضاف: "أحث الرئيس بايدن ووزير الأمن الداخلي الأمريكي، أليخاندرو مايوركاس، على وضع حد فوري لعمليات الطرد هذه وإنهاء سياسة الباب 42 هذه على حدودنا الجنوبية، لا يمكننا مواصلة سياسات ترامب البغيضة والمعادية للأجانب والتي تتجاهل قوانين اللاجئين الخاصة بنا".