«الصحة العالمية»: انخفاض عدد الإصابات والوفيات العالمية بكورونا الأسبوع الماضى

أعلنت منظمة الصحة العالمية اليوم الأربعاء أن عدد حالات الإصابة والوفيات الأسبوعية الناجمة عن فيروس كورونا على مستوى العالم، استمر في الانخفاض خلال الأسبوع الماضي.



وتم تسجيل أكثر من 6ر3 مليون إصابة وأقل بقليل من 60 ألف حالة وفاة بين 13 و19 سبتمبر.



وقالت المنظمة إن هذا يرفع العدد الإجمالي للحالات المؤكدة التي تم الإبلاغ عنها على مستوى العالم إلى ما يقل قليلا عن 228 مليون حالة.



وتم تسجيل انخفاضات كبيرة في حالات الإصابة بمنطقتي شرق المتوسط وجنوب شرق آسيا.



وسجلت الولايات المتحدة أكبر عدد من حالات الإصابة الجديدة (مليون و107 آلاف و644)، ثم الهند (211 ألفا و242 حالة)، وبريطانيا (203 آلاف و77 حالة)، وتركيا (183 ألفا و962 حالة).



وانخفضت الوفيات في جميع أنحاء العالم بنسبة 7% مقارنة بالأسبوع السابق.



وقالت منظمة الصحة العالمية إن أكثر من 6ر4 مليون شخص في جميع أنحاء العالم توفوا حتى الآن بعد إصابتهم بكورونا خلال الجائحة.



وفي حين سجلت مناطق أفريقيا وشرق المتوسط وجنوب شرق آسيا انخفاضا في عدد الوفيات، سجلت منطقة غرب المحيط الهادئ زيادة بنسبة 7% في عدد الوفيات الأسبوعية الجديدة.



وأُبلغ عن أكبر عدد من الوفيات الجديدة في الولايات المتحدة (12 ألفاو896)، وروسيا (5469)، والبرازيل (3727)، والمكسيك (3689).

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد-19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.



وأعلنت منظمة الصحة العالمية اعتبار تفشي فيروس كورونا 2019-2020 جائحة عالمية وحالة طوارئ الصحة العامة محل الاهتمام الدولي، ووجدت أدلة على الانتشار المحلي للمرض في الأقاليم الست التابعة لمنظمة الصحة العالمية.