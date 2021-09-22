تنسيق الجامعات 2021.. الأماكن الخالية لطلاب الدور الثانى
ينطلق تنسيق المرحلة الثالثة لطلاب الدور الثاني خلال الساعات القليلة المقبلة، وذلك عقب إعلان نتيجة الدور الثاني، والتي أعلنت أمس الثلاثاء.
الأماكن الخالية
الشعبة العلمية يوجد:
كليات الزراعة لشعبة الرياضة
كليات التربية تعليم ابتدائي
كليات التربية شعبة طفولة
كليات الحقوق انتساب وانتظام
كليات التربية النوعية
كليات الآداب انتساب وانتظام
كليات السياحة والفنادق
المعاهد الفنية للتمريض
كليات التربية الرياضية
كليات التبرية النوعية موسيقى – فنية
كليات التربية الفنية
كليات التربية الموسيقية
الكليات التكنولوجية
المعاهد العالية والمتوسطة والخاصة
أما الشعبة الأدبية يوجد :
بعض كليات التربية تعليم ابتدائي
كليات التربية شعبة الطفولة
كليات السياحة والفنادق
كليات التربية الرياضية
كليات التربية النوعية موسيقي - فنية
كليات التربية الموسيقية
المعاهد العالية والمتوسطة والخاصة
معاهد التابعة للكليات التكنولوجية
وفقًا لما أعلنته مصادر بديوان التعليم العالي، إن العدد المتوقع لطلاب المرحلة الثالثة وفقًا للتقديرات الأولية قد يصل لحوالي 290 ألف طالب وطالبة، وذلك بعد الانتهاء من امتحانات الدور الثاني، وأما بالحديث عن الحد الأدنى لهذه المرحلة في الشعبة العلمية فهي ستكون 50 % أي العدد المتبقي من الناجحين لهذه السنة الدراسية وهو نفس الحد الأدنى الخاص بالشعبة الأدبية كذلك.
ويبدأ التسجيل في تنسيق تقليل الاغتراب فور الانتهاء من الإعلان عن تنسيق المرحلة الثالثة للقبول بالجامعات بحيث يحق لمختلف الطلاب أن يقدموا طلبًا للانتقال من الكلية التي جاءت لهم بالتنسيق لنفس الكلية ولكن بجامعة أقرب لهم، منعًا للسفر لمسافات بعيدة.
الحد الأدنى للقبول
تربية أقل من 310
آداب القاهرة أقل مني 308
فنون جميلة (فنون) حلوان أقل من 307
تربية (تعليم ابتدائي) الزقازيق 307
تربية دمنهور 306
تربية المنيا 305
تربية طفولة مبكرة الزقازيق 304
تربية كفر الشيخ 303
تربية المنوفية بشبين الكوم 303
تربية حلوان أقل من 302
آداب عين شمس أقل من 300
فنون جميلة (فنون) المنصورة 300
تربية مطروح 300
تربية (تعليم ابتدائي) المنصورة 299
تربية سوهاج 299
تربية طفولة مبكرة بور سعيد 298
تجارة القاهرة أقل من 298
تربية مدينة السادات 297
تربية جنوب الوادي 296
آداب الإسكندرية 295
تربية بنات عين شمس 295
تربية (تعليم ابتدائي) طنطا 295
تربية (تعليم ابتدائي) بور سعيد 294
تربية طفولة مبكرة المنصورة أقل من 294
تربية (تعليم ابتدائي) عين شمس أقل من 293
تربية (تعليم ابتدائي) الإسكندرية 293
تجارة دمياط 293
تربية الفيوم 293
تجارة المنصورة 292
آداب حلوان 292
تجارة عين شمس 292
تجارة الإسكندرية 291
تكنولوجيا وتنمية الزقازيق علوم مالية و إدارية 291
تجارة و إدارة أعمال حلوان 290
آداب بنها 290
حقوق بور سعيد أقل من 290
تجارة الزقازيق 289
آداب المنصورة 289
تربية (تعليم ابتدائي) المنيا