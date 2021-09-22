تنسيق الجامعات 2021.. الأماكن الخالية لطلاب الدور الثانى

ينطلق تنسيق المرحلة الثالثة لطلاب الدور الثاني خلال الساعات القليلة المقبلة، وذلك عقب إعلان نتيجة الدور الثاني، والتي أعلنت أمس الثلاثاء.

الأماكن الخالية

الشعبة العلمية يوجد:

كليات الزراعة لشعبة الرياضة

كليات التربية تعليم ابتدائي

كليات التربية شعبة طفولة

كليات الحقوق انتساب وانتظام

كليات التربية النوعية

كليات الآداب انتساب وانتظام

كليات السياحة والفنادق

المعاهد الفنية للتمريض

كليات التربية الرياضية

كليات التبرية النوعية موسيقى – فنية

كليات التربية الفنية

كليات التربية الموسيقية

الكليات التكنولوجية

المعاهد العالية والمتوسطة والخاصة

أما الشعبة الأدبية يوجد :

بعض كليات التربية تعليم ابتدائي

كليات التربية شعبة الطفولة

كليات السياحة والفنادق

كليات التربية الرياضية

كليات التربية النوعية موسيقي - فنية

كليات التربية الموسيقية

المعاهد العالية والمتوسطة والخاصة

معاهد التابعة للكليات التكنولوجية



وفقًا لما أعلنته مصادر بديوان التعليم العالي، إن العدد المتوقع لطلاب المرحلة الثالثة وفقًا للتقديرات الأولية قد يصل لحوالي 290 ألف طالب وطالبة، وذلك بعد الانتهاء من امتحانات الدور الثاني، وأما بالحديث عن الحد الأدنى لهذه المرحلة في الشعبة العلمية فهي ستكون 50 % أي العدد المتبقي من الناجحين لهذه السنة الدراسية وهو نفس الحد الأدنى الخاص بالشعبة الأدبية كذلك.

ويبدأ التسجيل في تنسيق تقليل الاغتراب فور الانتهاء من الإعلان عن تنسيق المرحلة الثالثة للقبول بالجامعات بحيث يحق لمختلف الطلاب أن يقدموا طلبًا للانتقال من الكلية التي جاءت لهم بالتنسيق لنفس الكلية ولكن بجامعة أقرب لهم، منعًا للسفر لمسافات بعيدة.

الحد الأدنى للقبول

تربية أقل من 310

آداب القاهرة أقل مني 308

فنون جميلة (فنون) حلوان أقل من 307

تربية (تعليم ابتدائي) الزقازيق 307

تربية دمنهور 306

تربية المنيا 305

تربية طفولة مبكرة الزقازيق 304

تربية كفر الشيخ 303

تربية المنوفية بشبين الكوم 303

تربية حلوان أقل من 302

آداب عين شمس أقل من 300

فنون جميلة (فنون) المنصورة 300

تربية مطروح 300

تربية (تعليم ابتدائي) المنصورة 299

تربية سوهاج 299

تربية طفولة مبكرة بور سعيد 298

تجارة القاهرة أقل من 298

تربية مدينة السادات 297

تربية جنوب الوادي 296

آداب الإسكندرية 295

تربية بنات عين شمس 295

تربية (تعليم ابتدائي) طنطا 295

تربية (تعليم ابتدائي) بور سعيد 294

تربية طفولة مبكرة المنصورة أقل من 294

تربية (تعليم ابتدائي) عين شمس أقل من 293

تربية (تعليم ابتدائي) الإسكندرية 293

تجارة دمياط 293

تربية الفيوم 293

تجارة المنصورة 292

آداب حلوان 292

تجارة عين شمس 292

تجارة الإسكندرية 291

تكنولوجيا وتنمية الزقازيق علوم مالية و إدارية 291

تجارة و إدارة أعمال حلوان 290

آداب بنها 290

حقوق بور سعيد أقل من 290

تجارة الزقازيق 289

آداب المنصورة 289

تربية (تعليم ابتدائي) المنيا