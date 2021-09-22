الأربعاء 22 سبتمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

السعودية.. سيدتا أعمال تواجهان 54 مرشحًا فى انتخابات «تجارة وصناعة» مكة المكرمة

انتخابات
انتخابات

تواجه سيدتا أعمال في السعودية 54 مرشحًا في الانتخابات التي تشهدها غرفة تجارة وصناعة مكة المكرمة، مع إغلاق باب الترشح اليوم الأربعاء.

وأفادت صحيفة "سبق" بأن "لجنة الإشراف على انتخابات مجلس إدارة الغرفة التجارية بمكة المكرمة للدورة 21 تغلق باب تسجيل المرشحين لعضوية مجلس الإدارة الأربعاء، بعد أن بلغ عدد المرشحين المتقدمين 54 مرشحًا بينهم سيدتان".

وكانت اللجنة قد مددت وقت استقبال طلبات الترشح أسبوعًا كاملًا، بعد مرور الفترة المقررة لعملية الترشح، وقد استمرت عملية التسجيل بصورة راتبة إلكترونيًا، فيما ظلت اللجنة تستقبل المرشحين بمقرها في الدور الثاني بغرفة مكة المكرمة للرد على الاستفسارات وتقديم الإرشادات اللازمة، والتأكد من انطباق الاشتراطات على المتقدمين.

ووفقًا لوسائل إعلام سعودية، فإن إحدى المرشحتين، سيدة الأعمال هيفاء أبو نار التي تنافس في الحصول على مقعد في مجلس إدارة الغرفة، إيمانًا منها بالدور الكبير الذي تقوم به المرأة السعودية، وإثبات قدرتها على تقديم الجديد والمختلف وبأداء عال.

ولدى أبو النار سيرة ذاتية كبيرة لسنوات طويلة، وخبرات متراكمة في عدد من الأعمال التي قامت بها في الغرفة وأمانة العاصمة المقدسة، وأعمال خاصة خلاف كونها من عائلة تجارية لها مكانتها في السوق التجارية.

وأشار مقربون لأبو نار إلى أنها تسعى لكسر الاحتكار الذي تشهده غرفة مكة المكرمة طوال الدورات الماضية، التي لم تدخلها سيدة حتى الآن.

وعلى صعيد آخر، سجلت وزارة الصحة السعودية، 69 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد (كوفيد-19)؛ ليرتفع إجمالي الإصابات المسجلة في المملكة منذ بدء انتشار الوباء إلى 546 ألفًا و681 حالة.

وذكرت الوزارة- في بيان أوردته قناة "الإخبارية" السعودية- أنه تم تسجيل 48 حالة تعافٍ جديدة من الفيروس؛ ليرتفع إجمالي حالات التعافي إلى 535 ألفًا و650 حالة، فيما تم تسجيل 5 حالات وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس؛ ليبلغ إجمالي وفيات 8 آلاف و672 حالة.

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