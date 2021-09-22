الأربعاء 22 سبتمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

هزة أرضية بقوة 5.6 درجة تقع بالقرب من سواحل أستراليا

هزة أرضية
هزة أرضية

أفاد مركز رصد الزلازل لأوروبا والبحر الأبيض المتوسط بتسجيل هزة أرضية بقوة 5.6 درجة بمقياس ريختر بالقرب من سواحل أستراليا.

وأشار المركز إلى أن بؤرة الزلزال كانت على بعد 117 كلم شمال شرقي مدينة ملبورن، إحدى أكبر المدن الأسترالية التي يقطنها نحو 5 ملايين نسمة.

وكانت البؤرة بعمق كيلومترين، ولم ترد أي معلومات عن وقوع دمار أو ضحايا أو إصابات جراء الهزة الأرضية، كما لم يصدر أيضا أي إنذار بشأن موجات التسونامي.

 

وفي وقت سابق، نقلت الأنباء عن هيئة المسح الجيوفيزيائي الأمريكي (USGS)، أنه تم تسجيل هزات أرضية بقوة 5.0 درجات بالقرب من مدينة كيميروفو في مقاطعة كيميروفو في سيبيريا.

 

وذكرت الهيئة، أن هذا الزلزال وقع في الساعة 20:41 بالتوقيت العالمي (23:41 بتوقيت موسكو)، وكان مركزه على بعد 125 كيلومترا شمال غرب كيميروفو، وعلى بعد 36 كيلومترا من قرية إنسكوي، و 42 كيلومترا من مدينة كيسيليفسك، وبؤرته على عمق 14.8 كيلومترا.

 

وعلى صعيد آخر، أعلن مركز المسح الجيولوجي الأمريكي، أن زلزالًا بلغت شدته 8.2 درجة على مقياس ريختر ضرب قبالة سواحل ولاية "ألاسكا" الأمريكية.

 

وقال المركز - حسبما ذكر تليفزيون "سي إن إن" الأمريكي - إن مركز الزلزال وقع على بعد نحو 56 ميلًا (91 كيلومترًا) جنوب شرق مدينة "بيريفيل"، وعلى عمق 29 ميلًا (7. 46 كيلومتر).

 

وأضاف المركز أن هناك تابعين زلزاليين على الأقل وقعا عقب الزلزال بلغت شدتهما 6.2 درجة و5.6 درجة على مقياس ريختر.

 

من جانبه، أصدر مركز التحذير من موجات المد العاتية (تسونامي) تحذيرًا من احتمال وقوع موجات تسونامي في بعض المناطق بالولاية.

 

وفي أبريل الماضي، أفادت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية بتسجيل هزة أرضية بقوة 5.7 درجة على مقياس ريختر في ولاية ألاسكا الأمريكية.

 

وتم رصد الهزة عند الساعة 18:10 من بتوقيت جرينتش، وكان مركزها على بعد 27 كم جنوب شرقي مدينة كانتويل في ألاسكا وعلى عمق 77.7 كيلومتر.

أستراليا سوا درجة هزة أرضية أرض سواح سواحل قرب قوة

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وائل لطفي

دروس المشير طنطاوى

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