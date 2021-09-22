فنزويلا تتهم كولومبيا بانتهاك أجوائها بطائرة استطلاع مسيرة

أعلنت وزارة الدفاع الفنزويلية، أن طائرة استطلاع مسيرة تابعة للقوات المسلحة الكولومبية انتهكت أجواء فنزويلا.

وأوضحت أنه تم رصد طائرة مسيرة عن بعد فوق أراضي ولاية زوليا الحدودية بشمال غربي فنزويلا، مضيفة أن "هذا الحادث يمثل خطرًا واضحًا على الأمن القومي".

وأضافت أن تحليقًا للطائرات المستخدمة للاستطلاع الجوي "لم يكن من قبيل الصدفة، حيث تم تنفيذه أثناء تواجد القيادة الجنوبية للقوات المسلحة الأمريكية الأميرال كريج فولر في كولومبيا".

واعتبرت فنزويلا أن "هذا الاستفزاز يهدف إلى نسف عملية الحوار الجارية حاليًا في المكسيك من أجل تسوية قضايا السلام ووحدة الشعب الفنزويلي"، وذلك في إشارة إلى المفاوضات بين السلطة والمعارضة الفنزويلية التي انطلقت في 13 أغسطس في المكسيك، والتي قد جرت جولتان منها ومن المقرر أن تجري الجولة الثالثة في 24 سبتمبر.

و على صعيد آخر، أعلنت منظمة الصحّة للبلدان الأمريكية، أنّ فنزويلا تلقّت أول شحنة من اللّقاحات المضادّة لـ"كوفيد-19" عبر آلية كوفاكس الدولية الرامية لإتاحة اللّقاحات للدول المنخفضة الدخل، لتنتهي بذلك أشهر طويلة من الجدال والسجال حول هذه المسألة.

وصول 700 ألف جرعة من لقاح سينوفاك الصينى إلى كراكاس



وقالت المنظمة إنّ حوالي 700 ألف جرعة من لقاح سينوفاك الصيني وصلت إلى كراكاس، في شحنة وضعت حدًا لأشهر من الجدل حول التأخّر في الدفع والتسليم على خلفية العقوبات المالية الدولية التي يرزح تحتها نظام الرئيس نيكولاس مادورو.



وكانت حكومة مادورو برّرت تأخّرها في دفع 120 مليون دولار للحصول على 11.3 مليون جرعة لقاح بالعقوبات المفروضة عليها والتي تمنعها من التصرف بالأصول الفنزويلية في الخارج.



وفي يوليو الفائت، وجّه مادورو تحذيرًا علنيًا شديد اللهجة إلى آلية كوفاكس، بقوله "إما أن ترسلوا اللّقاحات أو تعيدوا الأموال".



والثلاثاء، قال المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية، في بيان، إنّ هذه الشحنة هي "الأولى من إجمالي 12 مليون و68 ألف جرعة لقاحات ستتلقّاها فنزويلا من خلال" آلية كوفاكس".



ويشارك في إدارة برنامج كوفاكس منظمة الصحة العالمية والتحالف العالمي من أجل اللقاحات والتمنيع "غافي" والائتلاف المعني بابتكارات التأهب لمواجهة الأوبئة "سي اي بي آي".



وأضاف البيان أنّ كمية اللقاحات هذه ستكفي "لتحصين حوالي 20% من السكّان" أي 6 ملايين من أصل 30 مليون نسمة.



وكانت منظمة الصحة للبلدان الأمريكية أعلنت في أغسطس أن فنزويلا ستتلقّى كخطوة أولى حوالي 3.2 مليون جرعة من لقاحي سينوفارم وسينوفاك الصينيين.