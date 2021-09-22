استهداف رتل دعم لوجيستى للتحالف الدولى جنوب العراق

أفاد مصدر أمني مسؤول يوم الأربعاء باستهداف رتل دعم لوجيستي للتحالف الدولي جنوب العراق، حسبما أورد موقع "شفق نيوز" الإخباري.

وأوضح المصدر أن عبوة ناسفة انفجرت مستهدفة رتل دعم لوجيستي تابعا للتحالف الدولي أثناء مروره ضمن حدود الناصرية.

وأشار إلى أن التفجير لم يسفر عن أي إصابات.

وعلى صعيد آخر، سجلت وزارة الصحة العراقية، خلال الـ24 ساعة الماضية، 3081 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع الإجمالي إلى مليون و981 ألفا و493 إصابة.

وأوضحت الوزارة - في بيان أوردته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء (نينا) - أنه تم تسجيل 4 آلاف و454 حالة تعافٍ؛ ليرتفع إجمالي حالات الشفاء إلى مليون و872 ألفا و272 حالة، فيما بلغ إجمالي الوفيات جراء الإصابة بالفيروس 21 ألفا و911 حالة، وذلك عقب تسجيل 42 وفاة جديدة.

كورونا حول العالم

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد-19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.



وأعلنت منظمة الصحة العالمية اعتبار تفشي فيروس كورونا 2019-2020 جائحة عالمية وحالة طوارئ الصحة العامة محل الاهتمام الدولي، ووجدت أدلة على الانتشار المحلي للمرض في الأقاليم الست التابعة لمنظمة الصحة العالمية.

أعراض الإصابة بكورونا

تتضمن الأعراض الشائعة للمرض الحمى والسعال وضيق النفس، أما الآلام العضلية وإنتاج القشع وألم الحلق فليست أعراضًا شائعة.



ويتطور عدد منها إلى أشكال أكثر خطورة مثل ذات الرئة الشديدة والاختلال العضوي المتعدد، في حين أن غالبية الحالات المصابة تعاني من أعراض خفيفة، لكن المصابين بمتلازمة الضائقة التنفسية الحادة "ARDS" قد يعانون من فشل في عدد من الأعضاء، وصدمات إنتانية، وجلطات دموية.

وتتراوح المدة الزمنية الفاصلة بين التعرض للفيروس وبداية الأعراض من يومين إلى 14 يومًا، بمعدل وسطي هو خمسة أيام.