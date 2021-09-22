الأربعاء 22 سبتمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

بينهم قاصر

اليمن يطالب مجلس الأمن بمحاسبة الحوثيين لإعدامهم 9 مواطنين

الحوثيين
الحوثيين

طالب اليمن مجلس الأمن ومجلس حقوق الإنسان والأمم المتحدة والمجتمع الدولي، بإدانة ومحاسبة مليشيا الحوثي الانقلابية، المدعومة من إيران، تجاه 9 مواطنين بينهم طفل قاصر، قامت بإعدامهم في 18 سبتمبر الجاري في صنعاء، في انتهاك صارخ لاتفاقية ستوكهولم والمواثيق الدولية وحقوق الإنسان.


وعبرت الحكومة اليمنية، في خطاب سلمه المندوب الدائم لليمن لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله السعدي إلى مجلس الأمن الدولي، عن قلقها البالغ إزاء مصير اليمنيين الخاضعين لمحاكمات المليشيا الحوثية، حسبما أفادت وكالة الأنباء اليمنية.


وشددت الحكومة اليمنية على أن هذه الإعدامات تعد انتهاكًا صارخًا لاتفاقية ستوكهولم التي نصت على الإفراج عن جميع الأسرى والمعتقلين والمخفيين قسرًا والواقعين تحت الإقامة الجبرية، وأن عمليات الإعدام هذه أمثلة واضحة على استخدام مليشيا الحوثي المستمر للنظام القضائي الخاضع لسيطرتها للتخلص من أي معارضين والاستيلاء على ممتلكاتهم ، داعية المجتمع الدولي إلى التحرك لوقف وحشية المليشيا الحوثية ضد الشعب اليمني، بما في ذلك الإعدامات الجماعية والتعذيب ضد المدنيين.


يشار إلى أن المليشيا الحوثية كانت قد اختطفت 9 مواطنين، وأخفتهم قسريًا لأكثر من ثلاث سنوات، تعرضوا خلالها لمعاملة لا إنسانية للغاية وتعذيب ممنهج لانتزاع اعترافات ملفقة، وحرمانهم من زيارة ذويهم حتى تم إعدامهم.

 

وفي وقت سابق اليوم، أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن بقيادة المملكة العربية السعودية، عن تدمير زورقين مفخخين تتبع ميليشيا الحوثي بالصليف في اليمن، وإحباط تنفيذ هجوم وشيك يهدد التجارة العالمية.

 

وأشار التحالف العربي، في بيانٍ أوردته وكالة الأنباء السعودية "واس" الأخبارية  إلى استمرار التهديد الحوثي لخطوط الملاحة البحرية والتجارة العالمية بمضيق باب المندب وجنوب البحر الأحمر.

كما ندد التحالف، في بيانه، بانتهاك الميليشيا الحوثية لاتفاق ستوكهولم بإطلاق العمليات العدائية من محافظة الحديدة.

 

 

 

الامم المتحدة أمن الحكومة إيران الحوثيين مجتمع مجلس الأمن على اليمن مدنيين اعترافات استيلاء حقوق الانسان مجلس حقوق الإنسان

رئيس التحرير

وائل لطفي

دروس المشير طنطاوى

الأكثر قراءة

لينك نتيجة الثانوية الأزهرية 2021 بوابة الأزهر بالدرجات نتيجة الدور الثاني

أول رد فعل من الزمالك على خسارة الأهلي السوبر أمام طلائع الجيش

الآن لينك موقع تسجيل لقاح كورونا التابع لوزارة الصحة والسكان المصرية 2021

مقتل 9 مدنيين فى هجوم لجماعة «بوكو حرام» بتشاد

أول تعليق من موسيماني على خسارة الأهلي كأس السوبر

اليمن يطالب مجلس الأمن بمحاسبة الحوثيين لإعدامهم 9 مواطنين

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

الرجل الذى عبر بنا مرتين

ماجد حبته

روسيا تهزم عمالقة التكنولوجيا

القس. رفعت فكرى

الانتقام المدمر!!

د. داليا مجدي عبدالغني

ألقاب بجرّة قلم

لواء. محسن الفحام

من حقوق الإنسان.. إلى التنمية البشرية

محمود خليل

«الحلاقة».. من زمن «شوشة الجنة» إلى فتاوى «المتشبهين والمتشبهات»

حسين دعسة

عودة طالبان وأزمة الإسلام السياسى فى العالم العربى

د.أحمد الخميسى

وجهة نظر فى جدل عابر

صور

طلائع الجيش بطلا لكأس السوبر على حساب الأهلي لأول مرة في تاريخه

مباراة الأهلي وطلائع الجيش في السوبر المصري

حديقة مش كلها قطط وكلاب

محطة تل أبيب

المزيد

بعد تأجيل المساعدات المالية.. أزمة بين إسرائيل وأمريكا بسبب القبة الحديدية

عملية نهاريا.. مركبة تدهس شرطيين إسرائيليين ومصرع أحدهما.. ما القصة؟

«بايدن»: حل الدولتين هو الطريق الأفضل لحل الأزمة بين الفلسطينيين والإسرائيليين