الأربعاء 22 سبتمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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تفاصيل حالة الطقس اليوم الأربعاء 22-9-2021

حالة الطقس اليوم
حالة الطقس اليوم

 يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يكون طقس اليوم الأربعاء، حارًا رطبًا نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، مائلًا للحرارة رطبًا على السواحل الشمالية شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، بينما يكون معتدل الحراراة ليلًا على كافة الانحاء.

وفيما يتعلق بالظواهر الجوية، فهناك شبورة مائية كثيفة صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء، فضلًا عن نشاط الرياح على مناطق من السواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات مُتقطعة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فتكون معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.

وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف، والرياح السطحية شمالية غربية.

بيان درجات الحرار اليوم اليوم الأربعاء 22-9-2021


وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى
القاهرة 35 23
الإسكندرية 31 24
وادي النطرون 35 23
طنطا 34 23
شبين الكوم 35 23
دمنهور 34 23
بلطيم 31 24
مطروح 31 23
السلوم 32 22
سيوة 37 20
بورسعيد 32 25
دمياط 31 22
الزقازيق 36 23
المنصورة 34 22
الإسماعيلية 36 22
السويس 36 23
العريش 31 23
رفح 31 22
رأس سدر 36 21
نخل 34 16
نويبع 36 27
طابا 35 25
كاترين 31 17
الطور 35 26
شرم الشيخ 37 27
الغردقة 37 26
مرسى علم 37 27
الفيوم 35 23
بنى سويف 36 23
المنيا 36 23
أسيوط 37 22
سوهاج 38 24
قنا 40 25
الأقصر 41 25
أسوان 41 25
إدفو 42 24
أبوسمبل 41 24
الوادي الجديد 41 22
شلاتين 38 27
أبو رماد 35 28
حلايب 33 28
رأس حدربة 33 29
 

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وائل لطفي

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