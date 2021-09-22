حظك اليوم جميع الأبراج الفلكية الأربعاء 22 سبتمبر 2021
قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي، حظك اليوم لجميع مواليد الأبراج الفلكية ليوم 22 سبتمبر 2021 على النحو التالي.
- برج الحمل
مهنياً: تدخل ابتداء من هذا اليوم مرحلة بناءة وسهلة مع وجود القمر في برجك ما يفسح لك في المجال لتطوير أسلوبك ولإتخاذ قرارات مهمة على الصعيد المادي.
عاطفياً: تنقشع بعض الغيوم الداكنة التي استفزت المواقف ودفعت إلى الخلاف وتكون الأيام المقبلة واحة رجاء.
صحياً: أحذرك من الإفراط في الاتكال على قوتك وطاقتك وأنصحك أن تعرف قدرتك على الاحتمال، فلا تتجاوزها.
ومن مشاهير هذا البرج أحلام مستغانمي.
- برج الثور:
مهنياً: عليك أن تستمع إلى نصائح الآخرين، فهم أكثر خبرة منك في كيفية إدارة الأمور للخروج بنتائج إيجابية.
عاطفياً: يبدو الارتياح سيّد الموقف في العلاقة بالشريك، وهذا جيّد قياساً بما كانت تمر به علاقتكما في السابق.
صحياً: يجب القيام بالتدابير لتدارك المخاطر التالية: جرح في الرأس أو الوجه، طنين في الأذن واضطرابات بصرية.
ومن مشاهير هذا البرج حسن الرداد.
- برج الجوزاء
مهنياً: واخيرا تتنفس الصعداء مع وجود القمر في الحمل الصديق ما يجعل هذا اليوم مميزاً، ويحمل تغييرات على الصعيد المهني والشخصي.
عاطفي: وعود وحبّ من النظرة الأولى، فتنطلق واثقًا بنفسك، سعيداً بالآفاق الجديدة واللقاءات .
صحياً: ضعف في الحيوية يحثك على الاهتمام بالناحية البدنية أكثر فأكثر.
ومن مشاهير هذا البرج زبيدة ثروت.
- برج السرطان
مهنياً: يخفّ الوهج ولكن الحظّ ما يزال مستمراً، حاول أن تنظم شؤونك بهدوء، وناقش قضاياك المالية.
عاطفياً: تميل الى معاملة الحبيب باستخفاف بعض الأحيان وبعدائية أحياناً أخرى، وقد ترسل إشارات سلبية حول شعورك تجاهه.
صحياً: تكثر النقاشات الحادّة التي قد تثير عصبيتك واستياءك.
ومن مشاهير هذا البرج: غادة عبد الرازق.
- برج الأسد
مهنياً: يشير هذا اليوم الى فترة جيدة تملأها الثقة والآمال الجديدة والحيويّة والنشاط الكبير.
عاطفياً: أنبهك إلى الحرص الشديد على حسن سير العلاقة لتفادي المواقف المربكة، ولكن هذا لن يمنع من أن الأجواء تكون ملطّفة بعض الشيء.
صحياً: على الرغم من تمتعك بقوة جسدية إلا أنك تبدي كسلاً واضحاً في القيام بالتمارين الرياضية.
ومن مشاهير هذا البرج رامي عياش.
برج العذراء
مهنياً: يتيح أمامك هذا اليوم فرصة جديدة لإيجاد الحلول ويفتح ابواباً كانت مغلقة أو يزيل عقبات حالت دون تقدّمك.
عاطفياً: لن ينقصك الاهتمام ولا الرعاية ولا العطف، بل قد تعاني حالات الغيرة والتملّك بسبب الاهتمام الشديد بأمر الحبيب.
صحياً: لن تشهد استقراراً صحياً بل مستويات مختلفة تراوح بين العلو والهبوط.
ومن مشاهير هذا البرج إيمان العاصي.
- برج الميزان
مهنياً: تشعر هذا اليوم بنوع من الضغط عليك مع وجود القمر في مواجهة برجك من الحمل ما يجعلك تستعد وتتحضر للدفاع عن نفسك بشأن شراكة أو مشروع.
عاطفياً: اطمئن لن يتخلّى عنك الحبيب هذا اليوم، لكن خصّص له وقتاً إضافيّاً فهو يستحّق التضحية من أجله.
صحياً: لا تترك العوارض تتفاقم وإلا أصبحت عاجزاً عن احتمالها، فاستشر طبيبك بسرعة.
ومن مشاهير هذا البرج بيلا حديد.
- برج العقرب
مهنياً: لا حدود لطموحاتك ولا عوائق في دربك الحظ إلى جانبك ويعزز قدراتك وحماستك في هذا اليوم الجيّد
عاطفياً: تجنّب بدء علاقة أو القيام بخطوات جديدة على هذا الصعيد اليوم إذا أردت لها أن تنجح.
صحياً: قد تتعرّض اليوم لارتفاع في ضغط الدم بسبب تناولك نوعاً من الطعام ممنوع عليك.
ومن مشاهير هذا البرج هند صبري.
- برج القوس
مهنياً: أنت مدعو إلى مراجعة وتدقيق في كل عرض يتقدّم به أحدهم، وإذا أردت النصيحة أجّل كل قرار كبير في هذا الميدان.
عاطفياً: باستطاعتك تحمّل التقلّبات وعدم التأثر بها شرط التحلّي بالروح المرحة والتسامح.
صحياً: لا تترك هاجس العمل يسيطر عليك حتى في أيام فراغك أو فرصك، بل استفد من ذلك للترفيه عن نفسك.
ومن مشاهير هذا البرج براد بيت.
- برج الجدي
مهنياً: قد تتراجع الخطوات بسبب مواجهة بالقمر من برج الحمل المواجه لبرجك ما يجعلك تعيش بعض الانفعالات، وقد تقدّم استقالة أو تعبّر عن نفسك كتابة.
عاطفياً: تتصالح مع الحبيب، وتعلن هدنة تسمح للطرفين بتقريب المسافة والتوّدد، إنه يوم عسل جديد لكما.
صحياً: حاول أن تستريح اذا شعرت بالتعب، لأنك تهتم ببعض التفاصيل وتبدو قلقاً.
ومن مشاهير هذا البرج: ليلى علوي.
- برج الدلو
مهنياً: تعيش يوم جيد ومناسب وأكثر ايجابية من السابق وتكون الظروف مناسبة جدّاً وتباشر جديداً في حياتك.
عاطفياً: تتصرّف بانفعال شديد لكنك لن تعرّض حياتك العاطفية للخطر أو إثارة الغيرة.
صحياً: تناقش بعض المواضيع بطباع حادة وتنفّر منك المحيطين بك وتضطرب صحياً.
ومن مشاهير هذا البرج يوسف شاهين.
- برج الحوت
مهنياً: تنطلق بعزيمة وإرادة واحرص على حسن التواصل مع الجميع ،قد تفكر بالعودة الى الدراسة أو بالتخطيط للسفر
عاطفياً: تغيّر الأسلوب وتطرح تحديات وقد تحقق زواجاً ثريّاً او تعرف ربحاً عبر بعض الارتباطات.
صحياً: ضعف في النشاط والعافية يحثك على إبداء المزيد من الاهتمام بالشأن الصحي.
ومن مشاهير هذا البرج ريهانا.