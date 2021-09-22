الأربعاء 22 سبتمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

لايف ستايل

حظك اليوم جميع الأبراج الفلكية الأربعاء 22 سبتمبر 2021

حظك اليوم
حظك اليوم

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي، حظك اليوم لجميع مواليد الأبراج الفلكية ليوم 22 سبتمبر 2021 على النحو التالي.


- برج الحمل

مهنياً: تدخل ابتداء من هذا اليوم مرحلة بناءة وسهلة مع وجود القمر في برجك ما يفسح لك في المجال لتطوير أسلوبك ولإتخاذ قرارات مهمة على الصعيد المادي.

عاطفياً: تنقشع بعض الغيوم الداكنة التي استفزت المواقف ودفعت إلى الخلاف وتكون الأيام المقبلة واحة رجاء.

صحياً: أحذرك من الإفراط في الاتكال على قوتك وطاقتك وأنصحك أن تعرف قدرتك على الاحتمال، فلا تتجاوزها.
ومن مشاهير هذا البرج أحلام مستغانمي.

أحلام مستغانمي

- برج الثور:
 

مهنياً: عليك أن تستمع إلى نصائح الآخرين، فهم أكثر خبرة منك في كيفية إدارة الأمور للخروج بنتائج إيجابية.

عاطفياً: يبدو الارتياح سيّد الموقف في العلاقة بالشريك، وهذا جيّد قياساً بما كانت تمر به علاقتكما في السابق.

صحياً: يجب القيام بالتدابير لتدارك المخاطر التالية: جرح في الرأس أو الوجه، طنين في الأذن واضطرابات بصرية.
ومن مشاهير هذا البرج حسن الرداد.

حسن الرداد

- برج الجوزاء


مهنياً: واخيرا تتنفس الصعداء مع وجود القمر في الحمل الصديق ما يجعل هذا اليوم مميزاً، ويحمل تغييرات على الصعيد المهني والشخصي.

عاطفي: وعود وحبّ من النظرة الأولى، فتنطلق واثقًا بنفسك، سعيداً بالآفاق الجديدة واللقاءات .

صحياً: ضعف في الحيوية يحثك على الاهتمام بالناحية البدنية أكثر فأكثر.


ومن مشاهير هذا البرج زبيدة ثروت.

زبيدة ثروت

- برج السرطان


مهنياً: يخفّ الوهج ولكن الحظّ ما يزال مستمراً، حاول أن تنظم شؤونك بهدوء، وناقش قضاياك المالية.

عاطفياً: تميل الى معاملة الحبيب باستخفاف بعض الأحيان وبعدائية أحياناً أخرى، وقد ترسل إشارات سلبية حول شعورك تجاهه.

صحياً: تكثر النقاشات الحادّة التي قد تثير عصبيتك واستياءك.

 ومن مشاهير هذا البرج: غادة عبد الرازق.

غادة عبد الرازق

- برج الأسد 


مهنياً: يشير هذا اليوم الى فترة جيدة تملأها الثقة والآمال الجديدة والحيويّة والنشاط الكبير.

عاطفياً: أنبهك إلى الحرص الشديد على حسن سير العلاقة لتفادي المواقف المربكة، ولكن هذا لن يمنع من أن الأجواء تكون ملطّفة بعض الشيء.

صحياً: على الرغم من تمتعك بقوة جسدية إلا أنك تبدي كسلاً واضحاً في القيام بالتمارين الرياضية.
ومن مشاهير هذا البرج رامي عياش.

رامي عياش

برج العذراء

مهنياً: يتيح أمامك هذا اليوم فرصة جديدة لإيجاد الحلول ويفتح ابواباً كانت مغلقة أو يزيل عقبات حالت دون تقدّمك.

عاطفياً: لن ينقصك الاهتمام ولا الرعاية ولا العطف، بل قد تعاني حالات الغيرة والتملّك بسبب الاهتمام الشديد بأمر الحبيب.

صحياً: لن تشهد استقراراً صحياً بل مستويات مختلفة تراوح بين العلو والهبوط.

ومن مشاهير هذا البرج إيمان العاصي.

إيمان العاصي

- برج الميزان 

مهنياً: تشعر هذا اليوم بنوع من الضغط عليك مع وجود القمر في مواجهة برجك من الحمل ما يجعلك تستعد وتتحضر للدفاع عن نفسك بشأن شراكة أو مشروع.

عاطفياً: اطمئن لن يتخلّى عنك الحبيب هذا اليوم، لكن خصّص له وقتاً إضافيّاً فهو يستحّق التضحية من أجله.

صحياً: لا تترك العوارض تتفاقم وإلا أصبحت عاجزاً عن احتمالها، فاستشر طبيبك بسرعة.
ومن مشاهير هذا البرج بيلا حديد.

بيلا حديد

- برج العقرب 


مهنياً: لا حدود لطموحاتك ولا عوائق في دربك الحظ إلى جانبك ويعزز قدراتك وحماستك في هذا اليوم الجيّد

عاطفياً: تجنّب بدء علاقة أو القيام بخطوات جديدة على هذا الصعيد اليوم إذا أردت لها أن تنجح.

صحياً: قد تتعرّض اليوم لارتفاع في ضغط الدم بسبب تناولك نوعاً من الطعام ممنوع عليك.
ومن مشاهير هذا البرج هند صبري.

هند صبري

- برج القوس

مهنياً: أنت مدعو إلى مراجعة وتدقيق في كل عرض يتقدّم به أحدهم، وإذا أردت النصيحة أجّل كل قرار كبير في هذا الميدان.

عاطفياً: باستطاعتك تحمّل التقلّبات وعدم التأثر بها شرط التحلّي بالروح المرحة والتسامح.

صحياً: لا تترك هاجس العمل يسيطر عليك حتى في أيام فراغك أو فرصك، بل استفد من ذلك للترفيه عن نفسك.
ومن مشاهير هذا البرج براد بيت.

براد بيت

- برج الجدي


مهنياً: قد تتراجع الخطوات بسبب مواجهة بالقمر من برج الحمل المواجه لبرجك ما يجعلك تعيش بعض الانفعالات، وقد تقدّم استقالة أو تعبّر عن نفسك كتابة.

عاطفياً: تتصالح مع الحبيب، وتعلن هدنة تسمح للطرفين بتقريب المسافة والتوّدد، إنه يوم عسل جديد لكما.

صحياً: حاول أن تستريح اذا شعرت بالتعب، لأنك تهتم ببعض التفاصيل وتبدو قلقاً.

ومن مشاهير هذا البرج: ليلى علوي.

ليلى علوي

- برج الدلو 

مهنياً: تعيش يوم جيد ومناسب وأكثر ايجابية من السابق وتكون الظروف مناسبة جدّاً وتباشر جديداً في حياتك.

عاطفياً: تتصرّف بانفعال شديد لكنك لن تعرّض حياتك العاطفية للخطر أو إثارة الغيرة.

صحياً: تناقش بعض المواضيع بطباع حادة وتنفّر منك المحيطين بك وتضطرب صحياً.
ومن مشاهير هذا البرج يوسف شاهين.

عن الصراع والهزيمة والتسامح.. نظرة على موضوعات وقضايا أفلام يوسف شاهين - بوابة الشروق - نسخة الموبايل
يوسف شاهين

- برج الحوت
 

مهنياً: تنطلق بعزيمة وإرادة واحرص على حسن التواصل مع الجميع ،قد تفكر بالعودة الى الدراسة أو بالتخطيط للسفر

عاطفياً: تغيّر الأسلوب وتطرح تحديات وقد تحقق زواجاً ثريّاً او تعرف ربحاً عبر بعض الارتباطات.

صحياً: ضعف في النشاط والعافية يحثك على إبداء المزيد من الاهتمام بالشأن الصحي.
ومن مشاهير هذا البرج ريهانا.

ريهانا
عالمة الفلك الأبراج الفلك حظك اليوم الأبراج الفلكية مواليد الابراج الفلكية

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وائل لطفي

دروس المشير طنطاوى

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