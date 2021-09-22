حظك اليوم جميع الأبراج الفلكية الأربعاء 22 سبتمبر 2021

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي، حظك اليوم لجميع مواليد الأبراج الفلكية ليوم 22 سبتمبر 2021 على النحو التالي.



- برج الحمل

مهنياً: تدخل ابتداء من هذا اليوم مرحلة بناءة وسهلة مع وجود القمر في برجك ما يفسح لك في المجال لتطوير أسلوبك ولإتخاذ قرارات مهمة على الصعيد المادي.

عاطفياً: تنقشع بعض الغيوم الداكنة التي استفزت المواقف ودفعت إلى الخلاف وتكون الأيام المقبلة واحة رجاء.

صحياً: أحذرك من الإفراط في الاتكال على قوتك وطاقتك وأنصحك أن تعرف قدرتك على الاحتمال، فلا تتجاوزها.

ومن مشاهير هذا البرج أحلام مستغانمي.

أحلام مستغانمي

- برج الثور:



مهنياً: عليك أن تستمع إلى نصائح الآخرين، فهم أكثر خبرة منك في كيفية إدارة الأمور للخروج بنتائج إيجابية.

عاطفياً: يبدو الارتياح سيّد الموقف في العلاقة بالشريك، وهذا جيّد قياساً بما كانت تمر به علاقتكما في السابق.

صحياً: يجب القيام بالتدابير لتدارك المخاطر التالية: جرح في الرأس أو الوجه، طنين في الأذن واضطرابات بصرية.

ومن مشاهير هذا البرج حسن الرداد.

حسن الرداد

- برج الجوزاء



مهنياً: واخيرا تتنفس الصعداء مع وجود القمر في الحمل الصديق ما يجعل هذا اليوم مميزاً، ويحمل تغييرات على الصعيد المهني والشخصي.

عاطفي: وعود وحبّ من النظرة الأولى، فتنطلق واثقًا بنفسك، سعيداً بالآفاق الجديدة واللقاءات .

صحياً: ضعف في الحيوية يحثك على الاهتمام بالناحية البدنية أكثر فأكثر.



ومن مشاهير هذا البرج زبيدة ثروت.

زبيدة ثروت

- برج السرطان



مهنياً: يخفّ الوهج ولكن الحظّ ما يزال مستمراً، حاول أن تنظم شؤونك بهدوء، وناقش قضاياك المالية.

عاطفياً: تميل الى معاملة الحبيب باستخفاف بعض الأحيان وبعدائية أحياناً أخرى، وقد ترسل إشارات سلبية حول شعورك تجاهه.

صحياً: تكثر النقاشات الحادّة التي قد تثير عصبيتك واستياءك.

ومن مشاهير هذا البرج: غادة عبد الرازق.

غادة عبد الرازق

- برج الأسد



مهنياً: يشير هذا اليوم الى فترة جيدة تملأها الثقة والآمال الجديدة والحيويّة والنشاط الكبير.

عاطفياً: أنبهك إلى الحرص الشديد على حسن سير العلاقة لتفادي المواقف المربكة، ولكن هذا لن يمنع من أن الأجواء تكون ملطّفة بعض الشيء.

صحياً: على الرغم من تمتعك بقوة جسدية إلا أنك تبدي كسلاً واضحاً في القيام بالتمارين الرياضية.

ومن مشاهير هذا البرج رامي عياش.

رامي عياش

برج العذراء

مهنياً: يتيح أمامك هذا اليوم فرصة جديدة لإيجاد الحلول ويفتح ابواباً كانت مغلقة أو يزيل عقبات حالت دون تقدّمك.

عاطفياً: لن ينقصك الاهتمام ولا الرعاية ولا العطف، بل قد تعاني حالات الغيرة والتملّك بسبب الاهتمام الشديد بأمر الحبيب.

صحياً: لن تشهد استقراراً صحياً بل مستويات مختلفة تراوح بين العلو والهبوط.

ومن مشاهير هذا البرج إيمان العاصي.

إيمان العاصي

- برج الميزان

مهنياً: تشعر هذا اليوم بنوع من الضغط عليك مع وجود القمر في مواجهة برجك من الحمل ما يجعلك تستعد وتتحضر للدفاع عن نفسك بشأن شراكة أو مشروع.

عاطفياً: اطمئن لن يتخلّى عنك الحبيب هذا اليوم، لكن خصّص له وقتاً إضافيّاً فهو يستحّق التضحية من أجله.

صحياً: لا تترك العوارض تتفاقم وإلا أصبحت عاجزاً عن احتمالها، فاستشر طبيبك بسرعة.

ومن مشاهير هذا البرج بيلا حديد.

بيلا حديد

- برج العقرب



مهنياً: لا حدود لطموحاتك ولا عوائق في دربك الحظ إلى جانبك ويعزز قدراتك وحماستك في هذا اليوم الجيّد

عاطفياً: تجنّب بدء علاقة أو القيام بخطوات جديدة على هذا الصعيد اليوم إذا أردت لها أن تنجح.

صحياً: قد تتعرّض اليوم لارتفاع في ضغط الدم بسبب تناولك نوعاً من الطعام ممنوع عليك.

ومن مشاهير هذا البرج هند صبري.

هند صبري

- برج القوس

مهنياً: أنت مدعو إلى مراجعة وتدقيق في كل عرض يتقدّم به أحدهم، وإذا أردت النصيحة أجّل كل قرار كبير في هذا الميدان.

عاطفياً: باستطاعتك تحمّل التقلّبات وعدم التأثر بها شرط التحلّي بالروح المرحة والتسامح.

صحياً: لا تترك هاجس العمل يسيطر عليك حتى في أيام فراغك أو فرصك، بل استفد من ذلك للترفيه عن نفسك.

ومن مشاهير هذا البرج براد بيت.

براد بيت

- برج الجدي



مهنياً: قد تتراجع الخطوات بسبب مواجهة بالقمر من برج الحمل المواجه لبرجك ما يجعلك تعيش بعض الانفعالات، وقد تقدّم استقالة أو تعبّر عن نفسك كتابة.

عاطفياً: تتصالح مع الحبيب، وتعلن هدنة تسمح للطرفين بتقريب المسافة والتوّدد، إنه يوم عسل جديد لكما.

صحياً: حاول أن تستريح اذا شعرت بالتعب، لأنك تهتم ببعض التفاصيل وتبدو قلقاً.

ومن مشاهير هذا البرج: ليلى علوي.

ليلى علوي

- برج الدلو

مهنياً: تعيش يوم جيد ومناسب وأكثر ايجابية من السابق وتكون الظروف مناسبة جدّاً وتباشر جديداً في حياتك.

عاطفياً: تتصرّف بانفعال شديد لكنك لن تعرّض حياتك العاطفية للخطر أو إثارة الغيرة.

صحياً: تناقش بعض المواضيع بطباع حادة وتنفّر منك المحيطين بك وتضطرب صحياً.

ومن مشاهير هذا البرج يوسف شاهين.

يوسف شاهين

- برج الحوت



مهنياً: تنطلق بعزيمة وإرادة واحرص على حسن التواصل مع الجميع ،قد تفكر بالعودة الى الدراسة أو بالتخطيط للسفر

عاطفياً: تغيّر الأسلوب وتطرح تحديات وقد تحقق زواجاً ثريّاً او تعرف ربحاً عبر بعض الارتباطات.

صحياً: ضعف في النشاط والعافية يحثك على إبداء المزيد من الاهتمام بالشأن الصحي.

ومن مشاهير هذا البرج ريهانا.