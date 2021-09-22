ستولتنبيرج ينوى لقاء لافروف وزيلينسكى فى نيويورك

أعلن الناتو أن الأمين العام للحلف، ينس ستولتنبيرج، ينوي إجراء محادثات في نيويورك مع كل من وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، والرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي.

وذكر المكتب الإعلامي للناتو، في بيان، أن ستولتنبيرج سيلتقي على هامش أعمال الدورة الـ76 للجمعية العامة للأمم المتحدة كلا من الأمين العام للمنظمة، أنطونيو جوتيريش، ومستشار البيت الأبيض للأمن القومي، جيك ساليفان، إضافة إلى مسؤولين وزعماء من الدول الأخرى بينهم لافروف وزيلينسكي.

وأضاف الحلف في بيانه أن ستولتنبيرج سيكون موجودا في نيويورك حتى 23 سبتمبر.

و في وقت سابق ، اعترف حلف شمال الأطلنطي "ناتو"، بأنه قد تكون هناك تداعيات أو عواقب نتيجة إلغاء اتفاق الغواصات الأسترالية مع فرنسا لكن لن يؤثر ذلك على عمل الحلف على حد قوله.

وكان رئيس الوزراء الأسترالي، سكوت موريسون، قال الأسبوع الماضي إن بلاده انسحبت من الاتفاقية الموقعة مع فرنسا بشأن بناء الغواصات بقيمة عشرات مليارات الدولار، وبدلًا من ذلك ستطلق شراكة أمنية تاريخية، مع الولايات المتحدة وبريطانيا، مشيرًا إلى أن بلاده ستحصل في إطار هذه الشراكة على غواصات تعمل بالطاقة النووية.

وأوضح مسئول في حلف الناتو في تصريحات مساء اليوم، أن أستراليا شريك مهم ولكنها ليست جزءًا من منظمة حلف شمال الأطلسي، حسب قناة "العربية".

وشدد مسئول الناتو على أن الخلاف حول صفقة الغواصات الأسترالية لن يطال التعاون العسكري داخل الحلف.

وأكد جان لودريان وزير الخارجية الفرنسي، في وقت سابق اليوم السبت، أنه لا يجب على الحلفاء أن يرتكبوا خيانة بحق بعضهم البعض، تعليقًا على التحالف الأمني الجديد بين الولايات المتحدة وبريطانيا وأستراليا (تحالف أوكوس) وإلغاء الأخيرة لعقد غواصة بعشرات المليارات من الدولارات مع باريس لصالح صفقة جديدة مع واشنطن.