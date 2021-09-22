الحكومة الجزائرية تقر آليات جديدة لتحفيز الاستثمار وتشجيع الصناعة

عرضت الحكومة الجزائرية برئاسة رئيس الوزراء وزير المالية أيمن عبدالرحمان، أمام البرلمان جملة من التغييرات والإصلاحات على مستوى العديد من القطاعات الوزارية.

وشملت محاور هذا المخطط وضع آليات للتحفيز على الاستثمار، وذلك من خلال "الإعفاء الضريبي قصير المدى ونظام القرض الضريبي، لصالح الـمشاريع الصناعية، لا سيما في قطاع الـمناجم، والصناعة الدوائية، والطاقات المتجددة والاقتصاد الرقمي والزراعة".

كما تضمن هذا المخطط استغلال صناديق الاستثمار في كل ولاية لتمويل المؤسسات الناشئة ومكافحة البيروقراطية وتخفيف الإجراءات الإدارية والتنظيمية بالنسبة لإجراءات ترخيص المؤسسات وتطوير الاقتصاد الوطني، عبر خلق المزيد من المؤسسات القادرة على رفع الإنتاج وتقليص حجم البطالة.

و على صعيد آخر، أعلنت وزارة الصحة الجزائرية، تسجيل ١٦٦ إصابة جديدة بفيروس كورونا، و١٥ حالة وفاة، فيما تماثل ١٤٥ مريضًا للشفاء خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضحت الوزارة، في بيان لها، أن إجمالي الحالات المصابة بلغ ٢٠١ ألف و٧٦٦ حالة من بينها ١٦٦ حالة إصابة جديدة، بينما بلغ العدد الإجمالي للمصابين الذين تماثلوا للشفاء ١٣٨ ألفًا و٧٧ شخصًا.

وأضافت الوزارة أن العدد الإجمالي للوفيات بلغ ٥ آلاف و٧٠٩ حالات، فيما يتواجد حاليًا ٢٢ مريضًا في العناية المركزة.

وأكد بيان الوزارة أن ٢٦ ولاية من أصل ٥٨ لم تسجل أي حالة خلال الـ24 ساعة الماضية، فيما سجلت ١٩ ولاية من حالة واحدة إلى 9 حالات، و٣ ولايات أخرى سجلت 10 حالات فما فوق.

وأوصت وزارة الصحة المواطنين بضرورة الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية، والامتثال لقواعد الحجر الصحي.

و تفرض السلطات الجزائرية حظرًا للتجوال بسبب كورونا من الساعة العاشرة وحتى الساعة ٦ صباحًا في اليوم التالي في العديد من الولايات الجزائرية من بينها الجزائر العاصمة.