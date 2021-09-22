الأربعاء 22 سبتمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

صحيفة: بايدن وجونسون يجتمعان وسط توترات فى علاقتهما بفرنسا

بايدن
بايدن

 ذكرت صحيفة "ميل أونلاين" البريطانية، أنه من المقرر أن يعقد الرئيس الأمريكي جو بايدن ورئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون اجتماعا في البيت الأبيض وذلك على خلفية تصاعد غضب فرنسا من التحالف الجديد بين الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وأستراليا، والذي يطلق عليه اسم "اوكوس" والذي شهد خسارة باريس لعقد بقيمة 90 مليار دولار في صفقة توريد غواصات فرنسية إلى استراليا.


وأفادت الصحيفة بأن الزعيمين كانا في نيويورك لحضور اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة، لكنهما لم يلتقيا وجهاً لوجه هناك، وبدلاً من ذلك، سيكون اجتماعهما مساء اليوم في المكتب البيضاوي بالبيت الأبيض، وستكون هذه أول زيارة لجونسون إلى البيت الأبيض.


ومن المقرر أيضا أن يلتقي جونسون مع نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس قبل لقائه مع بايدن.. فيما يلتقي صباح /الأربعاء/ بمبنى "كابيتول هيل" رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي.

 

و علي صعيد آخر ، حث زعيم الأغلبية الديموقراطية في مجلس الشيوخ تشارلز شومر: إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن على وقف ترحيل المهاجرين الهايتيين على طول الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك، بحجة أن قرار إعادتهم إلى بورت أو برنس "يتحدى الحس السليم".

 

وقال شومر في تصريحات أوردتها صحيفة "ذا هيل" الأمريكية " : قيل لي إن هناك أربع رحلات جوية مقررة لترحيل طالبي اللجوء هؤلاء إلى دولة لا يمكنها استقبالهم، مثل هذا القرار يتحدى المنطق، كما أنه يتحدى الآداب العامة".

 

وأضاف: "أحث الرئيس بايدن ووزير الأمن الداخلي الأمريكي، أليخاندرو مايوركاس، على وضع حد فوري لعمليات الطرد هذه وإنهاء سياسة الباب 42 هذه على حدودنا الجنوبية، لا يمكننا مواصلة سياسات ترامب البغيضة والمعادية للأجانب والتي تتجاهل قوانين اللاجئين الخاصة بنا".

 

وبدأت إدارة بايدن الأسبوع الجاري ترحيل المهاجرين الهايتيين الذين كانوا يخيمون تحت جسر في تكساس بالقرب من الحدود المكسيكية.

 

الجدير بالذكر، قالت صحيفة "يو إس إيه توداى" الأمريكية:  إن إدارة الرئيس جو بايدن ستعيد المئات من المهاجرين الهايتيين إلى وطنهم بعد موجة من دخول المهاجرين للولايات المتحدة من خلال الحدود الجنوبية فى الأيام الأخيرة.

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وائل لطفي

دروس المشير طنطاوى

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