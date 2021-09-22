مباحثات عسكرية موريتانية أوروبية فى مجال الدفاع

بحث وزير الدفاع الموريتاني حنانه ولد سيدي، مع الفريق أول أوليفيي ريتيمان، قائد كلية الدفاع لحلف شمال الأطلسي، سبل وآليات تطوير التعاون في مجال الدفاع.

وذكرت وزارة الدفاع الموريتانية، في بيان، أن الوزير بحث مع المسؤول العسكري الأوربي علاقات التعاون القائمة بين موريتانيا والحلف، وسبل تعزيزها وتطويرها وخاصة في المجالات الموكلة لقطاع الدفاع.

وفي سياق آخر، وقع وزير الخارجية الموريتاني إسماعيل ولد الشيخ أحمد، مع نظيره الطاجيكي سراج الدين مهر الدين، اليوم في نيويورك، إعلانًا مشتركًا عن إقامة علاقات دبلوماسية بين الجمهورية الإسلامية الموريتانية وجمهورية طاجيكستان.

و على صعيد آخر، سجلت وزارة الصحة الموريتانية، 53 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، خلال 24 ساعة.

وأوضحت الوزارة أنها سجلت 97 حالة شفاء، وبلغ إجمالي إصابات فيروس كورونا 35 ألفًا و515 مصابًا منذ أول ظهور للفيروس في البلاد العام الماضي.

وبلغ إجمالي حالات الشفاء 33 ألفًا و780 وإجمالي الوفيات 766.

كورونا حول العالم

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد-19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.



وأعلنت منظمة الصحة العالمية، اعتبار تفشي فيروس كورونا 2019-2020 جائحة عالمية، وحالة طوارئ الصحة العامة محل الاهتمام الدولي، ووجدت أدلة على الانتشار المحلي للمرض في الأقاليم الست التابعة لمنظمة الصحة العالمية.

أعراض الإصابة بكورونا



تتضمن الأعراض الشائعة للمرض الحمى والسعال وضيق النفس، أما الآلام العضلية وإنتاج القشع وألم الحلق فليست أعراضًا شائعة.

ويتطور عدد منها إلى أشكال أكثر خطورة مثل ذات الرئة الشديدة والاختلال العضوي المتعدد، في حين أن غالبية الحالات المصابة تعاني من أعراض خفيفة، لكن المصابين بمتلازمة الضائقة التنفسية الحادة "ARDS" قد يعانون من فشل في عدد من الأعضاء، وصدمات إنتانية، وجلطات دموية.

وتتراوح المدة الزمنية الفاصلة بين التعرض للفيروس وبداية الأعراض من يومين إلى 14 يومًا، بمعدل وسطي هو خمسة أيام.