الأربعاء 22 سبتمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

إزالة 200 حالة إشغال في زفتى بالغربية

جانب من الحدث
جانب من الحدث

نفذت شرطة المرافق بمحافظة الغربية، أمس الثلاثاء، حملة لإزالة الإشغالات والعوائق التي تسببت في إغلاق عدد من الشوارع بمركز زفتى، والتي وضعها أصحاب المحال التجارية والكافيتريات بالمخالفة للقانون. 

و جاء ذلك خلال حملة لشرطة مرافق زفتى بقيادة النقيب بلال النبوي رئيس وحدة مرافق زفتى، تحت إشراف العميد وسيم قنديل، مدير شرطة مرافق الغربية، وأسفرت الحملة عن ضبط وإزالة ما يقرب من 200 حالة إشغال طريق، ومخالفة تراخيص بمناطق سوق الكشري وشارع الجيش البحري، وطريق طنطا وطريق دهتورة بزفتى.

وتم تحرير المحاضر اللازمة، وتغريم المخالفين بغرامات إشغال الطريق وذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء هاني عويس، مدير أمن الغربية، والذي قرر تكثيف الحملات علي كافة مدن ومراكز المحافظة في هذا الشأن.

- حملة لإزالة الإشغالات في طنطا

وفي إطار متصل، شن قسم المرافق بمديرية أمن الغربية، بقيادة العقيد وسيم قنديل، حملة مرافق مكبرة لإزالة الإشغالات بدائرة قسم أول وثانِ طنطا، بمشاركة ضباط وأفراد قسم المرافق بمديرية أمن الغربية، وبتوجيهات اللواء هاني عويس مدير أمن الغربية.

وأسفرت الحملة، التي تجولت في الشوارع والأسواق العامة، بمناطق المستشفيات العامة والجامعية وشوارع الجيش والجلاء، عن إزالة عدد من مخالفات الكافيهات والمقاهي، وأسفرت أيضًا عن تحرير عدد من محاضر الإشغال، وإزالة 722 حالة إشغال، وعدد من فروش الفاكهة، وعدد من الحواجز الحديدية والخرسانية، وتم تحرير المحاضر اللازمة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وتلقى اللواء هاني عويس، مدير أمن الغربية، إخطارًا من العقيد وسيم قنديل، مأمور قسم المرافق، بنتائج الحملة التي شملت إزالة 722 حالة إشغال وتم تحرير المحاضر لأصحابها، كما شنت شرطة المرافق حملة مرافق موسعة لإزالة الإشغالات بمدينة سمنود، وأسفرت الحملة، التي تجولت في الشوارع والأسواق العامة، عن إزالة عدد من مخالفات الكافيهات والمقاهي، وأسفرت عن تحرير عددًا من محاضر الإشغال وإزالة حالات إشغال وعدد من فروش الفاكهة، وعددًا من الحواجز الحديدية والخرسانية، وتم تحرير المحاضر اللازمة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

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رئيس التحرير

وائل لطفي

دروس المشير طنطاوى

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