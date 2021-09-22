الأربعاء 22 سبتمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

مصر توقع اتفاقًا لبدء علاقات دبلوماسية مع «سانت كيتس ونيفيس»

شكري يوقع اتفاقا
شكري يوقع اتفاقا مع وزير خارجية وطيران سانت كيتس ونيفيس

وقع وزير الخارجية سامح شكري، بيانًا مشتركًا، مع وزير الخارجية والطيران لدولة «سانت كيتس ونيفيس» مارك برانتلي، للإعلان عن إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.

وجاءت تلك الخطوة في ضوء جهود مصر لتطوير مزيد من العلاقات مع مختلف الدول حول العالم.

وقالت وزارة الخارجية، في بيان، إن شكري وبرانتلي عقدا اجتماعا لبحث سبل بدء العلاقات الثنائية بين البلدين وتنسيق الجهود والمواقف في المحافل الدولية.

مراسم توقيع الاتفاق

و«سانت كيتس ونيفيس» هي دولة تقع في جزر ليوارد، وهي دولة اتحادية من جزيرتين اثنتين من جزر الهند الغربية.

وتعد «سانت كيتس ونيفيس» هي أصغر دولة ذات سيادة في القارتين الأمريكيتين، سواء من حيث المساحة أو عدد السكان.

لقاءات شكري على هامش اجتماعات الأمم المتحدة 

ووصل شكري، أمس الاثنين، إلى نيويورك لحضور اجتماعات الدورة 76 للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وشارك سامح شكري، في افتتاح الشق رفيع المستوى للدورة الـ76 للجمعية العامة للأمم المتحدة، وذلك في اليوم الثاني لزيارته الحالية إلى نيويورك.

وكذلك، حضر وزير الخارجية في الاجتماع الوزاري التشاوري لمجلس الجامعة العربية المُنعقد في نيويورك، أمس، على هامش فعاليات الشق رفيع المستوى للدورة 67 للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وعقد وزير الخارجية سلسلة اجتماعات مهمة في نيويورك، أبرزها مع عثمان الجرندي وزير خارجية تونس العضو العربي في مجلس الأمن، والممثل الأعلى للشئون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي نائب رئيس المفوضية الأوروبية جوزيب بوريل.

وزير الخارجية سامح شكري سانت كيتس ونيفيس مارك برانتلي العلاقات الدبلوماسية نيويورك الامم المتحدة

رئيس التحرير

وائل لطفي

دروس المشير طنطاوى

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