البعثة الأممية بليبيا: حكومة الوحدة الوطنية تظل الحكومة الشرعية

أعربت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عن قلقها بعد تلقيها تقارير بشأن قيام مجلس النواب الليبي بحجب الثقة عن حكومة الوحدة الوطنية.



ووفقا لوكالة الأنباء الليبية "وال" الإخبارية، أكدت البعثة في بيان لها اليوم أن حكومة الوحدة الوطنية تظل الحكومة الشرعية حتى يتم استبدالها بحكومة أخرى من خلال عملية منتظمة تعقب الانتخابات.



وأشارت البعثة إلى أنه يظل تركيز الحكومة الأساسي هو السير بالبلاد نحو الانتخابات البرلمانية والرئاسية في الرابع والعشرين من شهر ديسمبر المقبل لعام 2021 وتقديم الخدمات الضرورية للشعب.

وقال المبعوث الخاص ورئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، يان كوبيش، إن البعثة كانت تتوقع أن تتركز جهود مجلس النواب الليبي على وضع اللمسات الأخيرة على قانون الانتخابات البرلمانية، وأن تعمل قيادة المجلس على تعزيز جهودها نحو بناء توافق واسع النطاق بشأن الإطار التشريعي للانتخابات والذي يجري العمل عليه.



ووفقا لوكالة الأنباء الليبية "وال" الإخبارية، حثت البعثة في بيانها مجلس النواب الليبي على استكمال العمل على قانون الانتخابات النيابية خلال الأسبوع المقبل في أقصى تقدير، مذكرة الأطراف بالالتزام بالإطار القانوني والدستوري الذي يحكم العملية السياسية الليبية.



ودعت مجلس النواب وجميع المؤسسات والجهات السياسية الفاعلة ذات الصلة إلى التركيز على استكمال إعداد الإطار الدستوري والتشريعي لانتخابات 24 ديسمبر، والامتناع عن أي إجراء يمكن أن يقوض العملية الانتخابية ووحدة البلاد وأمنها واستقرارها، مشددة على ضرورة أن يبقى إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية الليبية في يوم 24 ديسمبر 2021 هو الهدف الأسمى، وأي جهود لتحويل الانتباه إلى أهداف أخرى يقع ضد إجراء الانتخابات في موعدها.