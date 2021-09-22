الأربعاء 22 سبتمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

سعر الدولار بالبنوك المصرية اليوم الأربعاء 22-9-2021

سعر صرف الدولار الأمريكي
سعر صرف الدولار الأمريكي

تستعرض “الدستور” سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري للشراء والبيع فى البنك المركزي والبنوك العامة والاستثمارية، وذلك فى ظل استقرار السوق المصرفى والعملات الأجنبية خلال تعاملات اليوم نظرا لتوفير كميات الدولار اللازمة للتجار والمستوردين والمصدرين ومختلف المهتمين بسعر صرف الدولار. 
 

سعر صرف الدولار مقابل الجنيه اليوم 


يشهد سعر صرف الدولار مقابل الجنيه اهتماما كبيرا من كافة المتعاملين في الأسواق المالية المحلية ومتابعة معدلات الارتفاع والانخفاض فى السعر لتحديد المعاملات المالية والتجارية والصناعية ووفقا للسعر الرسمى المحدد من البنك المركزي المصري والتأكيد على توفير الدولار فى جميع البنوك. 


سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في البنك المركزي المصري 


سجل سعر الدولار في البنك المركزي المصري مقابل الجنيه 15.63 جنيه للشراء و15.76 جنيه للبيع، حسب آخر سعر صرف اليوم.


سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في البنوك المصرية    


استقر سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك الأهلي المصري عند 15.63 جنيه للشراء و15.73 جنيه للبيع.

كما سجل سعر صرف الدولار الأمريكي في بنك مصر 15.63 جنيه للشراء بينما سجل 15.73 جنيه للبيع.

حافظ سعر الدولار مقابل الجنيه على اسقراره في بنك القاهرة عند مستوى  15،75 للشراء بينما سجل 15،65  للبيع. 

وبلغ سعر الدولار في بنك الإسكندرية مقابل الجنيه مستوى 15.64 جنيه للشراء و و15.74 للبيع.

سجل سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB مقابل الجنيه المصري  15.65 للشراء بينما سجل 15.75 للبيع 

واستقر سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في بنك أبو ظبي الإسلامي عند  15.67 للشراء بينما سجل مبلغ 15.75 للبيع.

وبلغ سعر الدولار في بنك عوده مقابل الجنيه المصري 15.65 جنيه للشراء و15.75 جنيه للبيع.


سعر صرف اليورو فى البنوك خلال تعاملات اليوم 


حافظ سعر اليورو في البنك الأهلي عند مستوى  18.54 جنيه للشراء و18.73 جنيه للبيع، واستقر سعر اليورو في بنك مصر عند مستوى  18.54 جنيه للشراء و18.73 جنيه للبيع.


كثير من المصدرين والمستوردين ورجال الأعمال والعاملين في الخارج يتابعون آخر سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري للشراء والبيع لتحديد المعاملات المالية لهم. 
 

سعر صرف الدولار الأمريكي صرف الدولار الأمريكي سعر الدولار في البنك التجارى الدولي الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري البنك التجاري الدولي CIB سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى سعر الدولار فى بنك عودة

رئيس التحرير

وائل لطفي

دروس المشير طنطاوى

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