شكري يجتمع بوزير خارجية أوكرانيا على هامش اجتماعات الأمم المتحدة

التقى وزير الخارجية سامح شكري، منذ قليل، بنظيره الأوكراني دميترو كوليبا، خلال وجودهما في نيويورك لحضور اجتماعات الدورة 76 للجمعية العامة في الأمم المتحدة.

شكري يلتقي وزير خارجية أوكرانيا

وبحث اجتماع شكري ونظيره الأوكراني العلاقات الثنائية بين مصر وأوكرانيا ودفع التعاون قدمًا.

شكري يلتقي نظيره الأوكراني في نيويورك

ووصل شكري، أمس الاثنين، إلى نيويورك لحضور اجتماعات الدورة 76 للجمعية العامة للأمم المتحدة.

لقاءات شكري على هامش اجتماعات الأمم المتحدة

وشارك سامح شكري، في افتتاح الشق رفيع المستوى للدورة الـ76 للجمعية العامة للأمم المتحدة، وذلك في اليوم الثاني لزيارته الحالية إلى نيويورك.

وكذلك، حضر وزير الخارجية في الاجتماع الوزاري التشاوري لمجلس الجامعة العربية المُنعقد في نيويورك، أمس، على هامش فعاليات الشق رفيع المستوى للدورة 67 للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وعقد وزير الخارجية سلسلة اجتماعات مهمة في نيويورك، أبرزها مع عثمان الجرندي وزير خارجية تونس العضو العربي في مجلس الأمن، والممثل الأعلى للشئون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي نائب رئيس المفوضية الأوروبية جوزيب بوريل.