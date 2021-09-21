الأربعاء 22 سبتمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

شكري يجتمع بوزير خارجية أوكرانيا على هامش اجتماعات الأمم المتحدة

شكري يلتقي بوزير
شكري يلتقي بوزير خارجية أوكرانيا في نيويورك

التقى وزير الخارجية سامح شكري، منذ قليل، بنظيره الأوكراني دميترو كوليبا، خلال وجودهما في نيويورك لحضور اجتماعات الدورة 76 للجمعية العامة في الأمم المتحدة.

شكري يلتقي وزير خارجية أوكرانيا 

وبحث اجتماع شكري ونظيره الأوكراني العلاقات الثنائية بين مصر وأوكرانيا ودفع التعاون قدمًا.

شكري يلتقي نظيره الأوكراني في نيويورك

ووصل شكري، أمس الاثنين، إلى نيويورك لحضور اجتماعات الدورة 76 للجمعية العامة للأمم المتحدة.

لقاءات شكري على هامش اجتماعات الأمم المتحدة 

وشارك سامح شكري، في افتتاح الشق رفيع المستوى للدورة الـ76 للجمعية العامة للأمم المتحدة، وذلك في اليوم الثاني لزيارته الحالية إلى نيويورك.

وكذلك، حضر وزير الخارجية في الاجتماع الوزاري التشاوري لمجلس الجامعة العربية المُنعقد في نيويورك، أمس، على هامش فعاليات الشق رفيع المستوى للدورة 67 للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وعقد وزير الخارجية سلسلة اجتماعات مهمة في نيويورك، أبرزها مع عثمان الجرندي وزير خارجية تونس العضو العربي في مجلس الأمن، والممثل الأعلى للشئون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي نائب رئيس المفوضية الأوروبية جوزيب بوريل. 

وزير الخارجية شكرى سامح شكري وزير الخارجية الأوكراني الامم المتحدة نيويورك

رئيس التحرير

وائل لطفي

دروس المشير طنطاوى

الأكثر قراءة

أول رد فعل من الزمالك على خسارة الأهلي السوبر أمام طلائع الجيش

لينك نتيجة الثانوية الأزهرية 2021 بوابة الأزهر بالدرجات نتيجة الدور الثاني

بعد خسارة السوبر.. الخطيب يقرر معاقبة لاعبى الأهلى والجهاز الفنى

أول تعليق من موسيماني على خسارة الأهلي كأس السوبر

طلائع الجيش يهزم الأهلي ويتوج بطلا لكأس السوبر لأول مرة في تاريخه

الآن لينك موقع تسجيل لقاح كورونا التابع لوزارة الصحة والسكان المصرية 2021

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

الرجل الذى عبر بنا مرتين

ماجد حبته

روسيا تهزم عمالقة التكنولوجيا

القس. رفعت فكرى

الانتقام المدمر!!

د. داليا مجدي عبدالغني

ألقاب بجرّة قلم

لواء. محسن الفحام

من حقوق الإنسان.. إلى التنمية البشرية

محمود خليل

«الحلاقة».. من زمن «شوشة الجنة» إلى فتاوى «المتشبهين والمتشبهات»

حسين دعسة

عودة طالبان وأزمة الإسلام السياسى فى العالم العربى

د.أحمد الخميسى

وجهة نظر فى جدل عابر

صور

طلائع الجيش بطلا لكأس السوبر على حساب الأهلي لأول مرة في تاريخه

مباراة الأهلي وطلائع الجيش في السوبر المصري

حديقة مش كلها قطط وكلاب

محطة تل أبيب

المزيد

بعد تأجيل المساعدات المالية.. أزمة بين إسرائيل وأمريكا بسبب القبة الحديدية

عملية نهاريا.. مركبة تدهس شرطيين إسرائيليين ومصرع أحدهما.. ما القصة؟

«بايدن»: حل الدولتين هو الطريق الأفضل لحل الأزمة بين الفلسطينيين والإسرائيليين