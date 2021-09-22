الأربعاء 22 سبتمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

تنفيذ أول مناورة حية لإخلاء مستشفى حكومى فى محافظة دمياط

مستشفى حكومى فى محافظة
مستشفى حكومى فى محافظة دمياط

نظمت مديرية الشئون الصحية بدمياط، إدارة الصحة المهنية، ومديرية أمن دمياط إدارة الحماية المدنية بدمياط، مناورة حية لإخلاء مستشفى، حيث استضاف مستشفى حميات دمياط تنفيذ اليوم التمهيدي الأول لتنفيذ أول مناورة عملية حية للإخلاء بالمستشفيات تحت إشراف دكتورة أميرة هدهد مدير مستشفى حميات دمياط ودكتورى منى أبو المجد رئيس جهاز الصحة المهنية بالمستشفى.

وقام بالتنفيذ والتدريب النقيب مختار المحمدي رئيس قسم التدريب والوقاية بإدارة الحماية المدنية بمديرية أمن دمياط، وذلك بحضور دكتور أشرف العزب مدير إدارة المستشفيات بالمديرية ودكتور زهدي السيد مدير إدارة الحميات بالمديرية ودكتور رضا الديك إدارة الصحة المهنية بمديرية الصحة بدمياط، وسامح محمد صادق مراقب أول الصحة المهنية بمديرية الشئون الصحية.

وانطلقت قوافل مبادرة "معًا نطمئن.. سجل الآن" التى دشنها رئيس مجلس الوزراء لتجوب محافظات الجمهورية لاتخاذ إجراءات تسجيل المواطنين لتلقى لقاح فيروس كورونا على الموقع الإلكتروني لوزارة الصحة والسكان.

محافظ دمياط محافظة دمياط دمياط صحة دمياط وكيل صحة دمياط

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