أبرزها الصوت والبشاشة.. رغدة السعيد توضح أسرار نجاح المذيعات على الشاشة

دقائق ويبدأ البث على الهواء، كلمات تسمعها المذيعات، تمر عليهن كلحظات مربكة، قبل مواجهة الالاف من المتابعين وربما ملايين، نفس عميق وتدريب جيد، وموهبة بارزة، هذا ما تحتاجه أي مذيعة لتخوض هذا المجال الإعلامي، واذا أردت أن تكوني مذيعة ناجحة، فيجب عليك معرفة أسرار نجاح الكثير من المذيعات على الشاشة، وهو ما تتحدث لنا اليوم، خبيرة لغة الجسد، رغدة السعيد.



1- نبرة الصوت

تقول خبيرة لغة الجسد لـ "الدستور"، أنه سواء كانت المذيعة راديو أو تلفزيون، فيجب أن تكون نبرة صوتها، ذات وتيرة مختلفة في الحديث، لعدم شعور المشاهدين بالملل، فيمكن المذيعة التحدث من أعلي لأهدأ وهكذا تغير في نبرة صوتها، ولكن يجب الانتباه من عدم زيادة حدة صوتها فجأة أو انخفاضها الشديد أيضا.

2- بشاشة الوجه

يجب أن يكون وجه المذيعة ذو بشاشة على التلفزيون، وأن يكون مصحوبا بابتسامة، بدون وجه عابس، كما ينبغي عدم ضم الحواجب من أعلى، إلا اذا كانت في حوار تتحدث فطبيعي أن تظهر مشاعر، ولكن لا ينبغي أن تظهر المذيعة كل المشاعر، حتى لا تبدو بصورة ضعيفة ولا يجب أن تتأثر بشدة، مثل أن تضحك بشدة، و حزينة لدرجة أنها تبكي على الهواء، لهذا يجب أن تتحكم بمشاعرها، و يجب التدريب على توازن شاعرها، كما يجب ألا تكون مشاعرها حادة للغاية.

3- حوار المذيعة مع الضيف

حينما تستمع المذيعة إلى الضيف، يجب أن تستمع إليه بإنصات شديد ولا تقاطعه كثيرا، كما يجب أن تنظر بعينيه، وهذا يخلق نوع من التواصل الجيد، واذا كانت تقرأ النشرة الإخبارية، عليها أن تنظر إلى المشاهدين، لأنها تتحدث إليهم، ولا يصح أن تقلب في أوراقها عند حديث الضيف، فهذا يعني عدم الاهتمام بما يقوله، كما أن ذلك يتسبب في قطع التواصل ما بينهم، وتجعل الضيف يشعر بعدم الألفة.

4- تمرينات التنفس

و تشير رغدة السعيد إلى أنه لايجب للمذيعة الحديث بسرعة شديدة، لأن ذلك يفقد اهتمام المشاهد، كما يجب عليها ممارسة تمرينات التنفس، لتنظيم النفس، قبل الظهور على شاشة التلفزيون، لكي تحافظ على ثباتها الانفعالي والهدوء النفسي، لعدم ظهور التنهيدة والتهتهة أثناء الكلام.

5- حركة اليدين

من أسرار المذيعة الناجحة عدم تحريك يديها بكثرة، إلا في حدود الشرح المبسط، ولا يصح أن تستخدم إصبع السبابة كي توجه للضيف او المشاهدين أبدا، واذا كانت تريد قول شئ معين للضيف، يفضل أن تشير باليد كاملة، ولا ينبغي أن ترفع المذيعة الكوع عن مستوى الخصر، ولكن أحيانا يمكنها رفع الكوع فى حالة الطاولة المرتفعة ولكن لا يفضل رفع الكوع عن مستوي الخصر.