الأربعاء 22 سبتمبر 2021
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

تراجع طفيف فى سعر الدينار الكويتى اليوم الأربعاء 22-9-2021

الدينار الكويتى
الدينار الكويتى

شهد سعر الدينار الكويتي للبيع والشراء لدى البنوك تراجعًا طفيفًا أمام الجنيه المصري، اليوم الأربعاء الموافق 22-9-2021، وسط حالة من التذبذب شهدتها أسعار العملات الأجنبية أمام العملة الوطنية بداية من الأسبوع الجارى.
 

سعر الدينار الكويتي اليوم الأربعاء 22-9-2021
وتراوح سعر شراء الدينار الكويتي فى مستهل تعاملات اليوم الأربعاء بين 48.4900 جنيه و51.984 جنيه، بينما تراوح سعر بيع الدينار الكويتي ما بين 52.3445 جنيه و52.4756 جنيه، حيث انخفض سعر الشراء لدى البنك المركزى المصرى من 51.9789 جنيه لـ 51.9598 جنيه، وارتفع سعر البيع من 52.4046 جنيه لـ 52.4220 جنيه، واستقر سعر الدينار الكويتي "بنكنوت" ببنك مصر للشراء عند 49.44 جنيه، وتراجع سعر البيع من  52.3358 جنيه لـ 52.2924 جنيه، وفيما يخص سعر الدينار الكويتي "تحويل" استقر سعر الشراء عند 49.44 جنيه  وتراجع سعر البيع  من 52.301 جنيه لـ 52.2923 جنيه.

وبلغ سعر الدينار الكويتي "بنكنوت" لدى البنك الأهلي المصري 49.3375 جنيه  للشراء وبلغ سعر البيع 52.2924 جنيه، وبلغ سعر الدينار الكويتي "تحويل" 49.337 جنيه  للشراء، كما بلغ  سعر البيع 52.2924 جنيه، وسجل سعر شراء الدينار الكويتي لدى بنك الإسكندرية  48.45 جنيه للشراء كما سجل سعر البيع 52.326 جنيه، وبلغ سعر الدينار الكويتي لدى البنك التجاري الدولي 49.3734 جنيه للشراء 52.3762 جنيه للبيع.

يذكر أن دولة الكويت تستعد لتخفيف القيود التى فرضتها منذ فبراير قبل الماضى مع بداية ظهور إصابات فيروس كورونا المستجد، حيث تستأنف الدراسة داخل المدارس فى الثالث من شهر أكتوبر المقبل بعد توقفها عامين، وسط إجراءات احترازية مشددة لمنع أى قفزات فى حالات الإصابة والوفاة بين المواطنين بسبب الفيروس، كما  تعتزم فتح أبوابها أمام الأجانب الراغبين فى العمل لتلبية إحتياجات سوق العمل لديها من خلال تحويل إقامة المستقدمين ببطاقات الزيارة التجارية إلى إقامة عمل، بهدف إضفاء مرونة على انتقال العمالة خلال فترة الجائحة، وتستخدم الكويت تقنية جديدة للكشف عن الإصابة بفيروس كورونا، من خلال مسحة واحدة، تظهر خلال ساعتين بعد وصول العينات إلى المختبر.

الدينار الكويتي سعر عملات الجنيه المصري الكويت كورونا

رئيس التحرير

وائل لطفي

دروس المشير طنطاوى

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