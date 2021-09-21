الأربعاء 22 سبتمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

التعاقد مع محمد ياسين لإخراج مسلسل محمد رمضان ودينا الشربيني في رمضان ٢٠٢٢

رمضان
رمضان

‏‎تعاقدت شركة «MediaHub - سعدي جوهر» مع المخرج الكبير محمد ياسين لتقديم عمل درامي في رمضان 2022 بطولة النجم محمد رمضان والنجمة دينا الشربيني.

يأتي هذا العمل ضمن مساعي الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية لتقديم لتقديم أعمال درامية مميزة في رمضان 2022.

‏‎وبهذا التعاقد تواصل شركة «ميديا هب سعدي -جوهر» نجاحتها في الإنتاج الدرامي الذي اقتحمته العام الماضي بمسلسل لعبة نيوتن، الذي حصد كثيرا من الجوائز وإشادات النقاد والجمهور.

‏‎وشارك في بطولة مسلسل «لعبة نيوتن» النجوم منى زكي، محمد فراج، محمد ممدوح، سيد رجب، عائشة بن أحمد، مايان السيد، أسامة الهادي، ولأول مرة في الدراما المصرية الممثل المصري الأمريكي آدم الشرقاوي، سيناريو وإشراف على الكتابة مها الوزير، ورشة السيناريو والحوار الكُتّاب مها الوزير، سمر عبدالناصر، محمد الشخيبي وعمّار صبري تأليف وإخراج تامر محسن.

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