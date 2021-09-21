الثلاثاء 21 سبتمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

عالم

أبو الغيط يبحث ‎مع رئيس المجلس الرئاسي الليبي مستجدات الأوضاع

محمد المنفي وأحمد
محمد المنفي وأحمد أبوالغيط

التقى اليوم أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية مع رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، على هامش مشاركتهما في اجتماعات الدورة السادسة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وصرح مصدر مسئول بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية في بيان مساء اليوم، أن أبو الغيط أكد خلال اللقاء على دعم الجامعة لجهود المجلس الرئاسي والمؤسسات الوطنية الموحدة لتنفيذ خارطة الطريق، كما جدد من ناحيته التزام الجامعة بمواصلة دورها الداعم للتوصل إلى تسوية سلمية وتوافقية شاملة للوضع في ليبيا.

وأضاف المصدر أن الرئيس المنفي استعرض أخر تطورات الاوضاع في ليبيا في ضوء سحب الثقة من الحكومة واقتراب موعد عقد الانتخابات، مشيرا إلى الجهود التي قام بها المجلس الرئاسي منذ توليه السلطة لدعم مسار التسوية السياسية ودفع المصالحة الوطنية لتنفيذ خارطة الطريق وصولا الي اجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية في الموعد المقرر لها نهاية العام الجاري تلبية لتطلعات الشعب الليبي.

ولفت المنفي إلى التطورات الإيجابية التي تحققت خلال الفترة الماضية فيما يتعلق بوقف إطلاق النار وتوحيد مؤسسات الدولة وإجراء المصالحة الوطنية.

وفي السياق، أكد ضرورة تكاتف الجهود الاقليمية والدولية للبدء الفوري في إخراج القوات الأجنبية وعناصر المرتزقة لضمان إجراء الانتخابات في أجواء من الحيدة والنزاهة.

أحمد أبوالغيط رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي أمبن جامعة الدول العربية الجمعية العامة للأمم المتحدة نيويورك مستجدات الوضع في ليبيا

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