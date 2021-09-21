التحريات تكشف عدم وجود شبهة جنائية في وفاة مسن العجوزة

كشفت تحريات الأجهزة الأمنية بالجيزة عدم وجود شبهة جنائية في وفاة مسن داخل فندق بمنطقة العجوزة حيث أصيب بهبوط في الدورة الدموية أدت لوفاته.

وعثرت الأجهزة الأمنية بالجيزة، على جثة مسن بالعجوزة، وأشارت التحريات إلى أن الوفاة طبيعية ولا توجد شبهة جنائية، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق

البداية عندما تلقت الأجهزة الأمنية، بلاغا يفيد العثور على جثة مسن داخل غرفته بفندق في العجوزة، وأشارت التحريات إلى أن الوفاة طبيعية، حيث تبين عدم وجود إصابات ظاهرية بالجثة، ولا توجد شبهة جنائية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

اختصاصات مصلحة الطب الشرعي:

أولا: اختصاصات الطب الشرعي الميداني :

1- تشريح جثث المتوفين فى الجرائم الجنائية.

2- الكشف الطبى على المصابين فى القضايا الجنائية والمدنية.

3- فحص أحراز المضبوطات فى القضايا الجنائية.

4- تقدير السن فى الأحوال التى يتطلبها القانون .

5- بحث قضايا الأحوال الشخصية (العنة – تنازع البنوة – العته).

6- بحث القضايا العمالية (إصابات العمل – الأمراض المهنية).

7- التعامل مع الحوادث والكوارث الجماعية .

8- الكشف على نزلاء السجون المطلوب الإفراج عنهم صحيا.

9- حضور حالات تنفيذ أحكام الإعدام القضائى.

10- المثول أمام المحاكم لإبداء الرأى الفنى فى تقاريرهم .

ثانيا: اختصاصات المعامل الطبية الشرعية

وتختص بفحص وتحليل أحراز العينات الحشوية أو مضبوطات القضايا الجنائية والمدنية عن الأغراض التالية:

1- الدم، المنى – وفصائلها .

2- الكيمياء الحيوية .

3- العلامات المرضية بأنسجة الجسم .

4- الآثار الإصابية بأنسجة الجسم .

5- الكائنات الحية الدقيقة .

6- بصمة الحامض النووى (D.N.A)..

ثالثا: اختصاصات المعامل الكميائية الشرعية

وتختص بفحص وتحليل أحراز العينات الحشوية أو أحـراز مضبوطات القضايا الجنائية عن الأغراض التالية:

1- السموم بأنواعها (الطبيعية والمخلقة) .

2- المهدئات، المنومات، المخدرات، المسكرات، والمنشطات (الطبيعية والمخلقة) .

-3 آثار المتفجرات والمحروقات ومعجلات التفجير ومساعدات الاشتعال.

رابعا: اختصاصات إدارة أبحاث التزييف والتزوير وتختص الآتى :

1- فى مجال التزييف:

فحص العملات النقدية، والأختام والأكليشيهات والطابعات الآلية لبيان مدى سلامتها من عدمه.

2- فى مجال التزوير:

فحص المحررات المستندية والتوقيعات الخطية، لبيان مدى صحتها، وما إذا كان بها ثمة تزوير سواء بالتعديل أو بالمحو أو بالإضافة من عدمه