الثلاثاء 21 سبتمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تقارير ومتابعات

قصر القبة ينكس العلم حدادًا على وفاة المشير طنطاوي

علم قصر القبة
علم قصر القبة

أعلن الرئيس عبدالفتاح السيسي، صباح اليوم الثلاثاء، الحداد الرسمي في البلاد لمدة ثلاث أيام حدادا على رحيل المشير محمد حسين طنطاوي وزير الدفاع والقائد العام للقوات المسلحة الأسبق عن عمر ناهز الـ85 عاما.

ورصدت عدسة «الدستور»، تنكيس علم قصر القبة الرئاسي ظهر اليوم ضمن حالة الحداد على وزير الدفاع الراحل كما نكست الأعلام في مؤسسات الدولة والقطاعات الحكومية والخاصة.

كما نعت رئاسة الجمهورية المشير محمد حسين طنطاوي في بيان نشره المتحدث الرسمي على صفحتها الرسمية على مواقع التواصل الإجتماعي قائلا:"فقدت مصر رجلا من أخلص أبنائها وأحد رموزها العسكرية الذي وهب حياته لخدمة وطنه لأكثر من نصف قرن .. المغفور له المشير محمد حسين طنطاوي القائد العام للقوات المسلحة ووزير الدفاع والإنتاج الحربي السابق .. بطلاً … من أبطال حرب أكتوبر المجيدة ساهم خلالها في صناعة أعظم الأمجاد والبطولات التي سُجلت بحروف من نور في التاريخ المصري .. قائداً … ورجل دولة تولى مسؤولية إدارة دفة البلاد في فترة غاية في الصعوبة تصدى خلالها بحكمة واقتدار للمخاطر المحدقة التي أحاطت بمصر. 

وكان المشير حسين طنطاوي قد رحل عن عالمنا فجر اليوم الثلاثاء عن عمر ناهز الـ85 عاما بعد دخوله في أزمة صحية قبل نحو ثلاثة أشهر.

وشيعت جنازته من المسجد الذي يحمل اسمه بالتجمع الخامس في جنازة عسكرية مهيبة تقدمها الرئيس عبد الفتاح السيسي وعدد من قيادات وكبار رجال الدولة.

السيسي المشير طنطاوى وزير الدفاع قصر القبة الحداد تنكيس علم

رئيس التحرير

وائل لطفي

دروس المشير طنطاوى

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