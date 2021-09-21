الثلاثاء 21 سبتمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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سياسي

«شباب الجمهورية الجديدة»: المشير طنطاوي أحد أهم رموز العسكرية المصرية

المشير طنطاوي
المشير طنطاوي

نعى اتحاد شباب الجمهورية الجديدة، الثلاثاء، المشير حسين طنطاوي، وزير الدفاع الأسبق، الذي وافته المنية اليوم عن عمر ناهز 86 عامًا. 

وقال الاتحاد، في بيان اليوم: "بمزيد من الحزن والأسى يتقدم اتحاد شباب الجمهورية الجديدة بخالص التعازي للشعب المصري في وفاة المشير حسين طنطاوي وزير الدفاع، القائد العام للقوات المسلحة الأسبق، وبطل حرب اكتوبر المجيدة".

وأكد الاتحاد في بيانه: “مسيرة عطاء استمرت اكثر من نصف قرن، وهب خلالها المشير طنطاوي حياته لخدمة وحماية وطننا الغالي، ليصبح أحد أهم رموز مصر العسكرية في تاريخها المعاصر.. رحم الله الفقيد العزيز، وألهم أسرته الصبر والسلوان".

في السياق، قال السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، في منشور له على الصفحة الرسمية بموقع "فيسبوك": فقدت مصر رجلًا من أخلص أبنائها وأحد رموزها العسكرية الذي وهب حياته لخدمة وطنه لأكثر من نصف قرن.. المغفور له المشير محمد حسين طنطاوي القائد العام للقوات المسلحة ووزير الدفاع والإنتاج الحربي الأسبق، مضيفًا: « بطل من أبطال حرب أكتوبر المجيدة ساهم خلالها في صناعة أعظم الأمجاد والبطولات التي سُجلت بحروف من نور في التاريخ المصري، قائد.. ورجل دولة تولى مسئولية إدارة دفة البلاد في فترة غاية في الصعوبة تصدى خلالها بحكمة واقتدار للمخاطر المحدقة التي أحاطت بمصر».

وأعلن الرئيس عبدالفتاح السيسي، الثلاثاء، الحداد الوطني على المشير محمد حسين طنطاوي.

ونعى الرئيس السيسي، الثلاثاء، المشير حسين طنطاوي. وكتب الرئيس السيسي عبر صفحته الرسمية على «فيسبوك»: «فقدتُ اليوم أبًا ومعلمًا وإنسانًا غيورًا على وطنه، كثيرًا ما تعلمت منه القدوة والتفاني في خدمة الوطن». 

أضاف: «أن المشير حسين طنطاوي الذي تصدى لأخطر ما واجهته مصر من صعاب في تاريخها المعاصر. عرفت المشير طنطاوي محبًا ومخلصًا لمصر وشعبها، وإذ أتقدم لشعب مصر العظيم بخالص العزاء، فإنني أدعو الله أن يلهم أسرة المشير طنطاوي الصبر والسلوان».

وتوفي وزير الدفاع الأسبق، في الساعات الأولى من صباح اليوم وذلك بعد رحلة طويلة من العطاء.

وتولى المشير طنطاوي إدارة شؤون البلاد بصفته رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة بعد تنحي الرئيس الأسبق حسني مبارك في 11 فبراير 2011، وظل في الحكم حتى يوليو 2012.

تخرج محمد حسين طنطاوي في الكلية الحربية المصرية عام 1956، ثم كلية القادة والأركان، وشارك في حرب 1967 وحرب الاستنزاف وحرب أكتوبر 1973.

مصر الرئيس السيسي المشير طنطاوي اتحاد شباب الجمهورية الجديدة الكلية الحربية

رئيس التحرير

وائل لطفي

دروس المشير طنطاوى

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