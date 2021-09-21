الثلاثاء 21 سبتمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

الفائز بجائزة محفوظ للأدب: المشهد الأدبي بالجزائر في حالة موت سريري

الروائى الجزائرى
الروائى الجزائرى أحمد طيباوي

قال الروائى أحمد طيباوى، الفائز بجائزة نجيب محفوظ للأدب لعام 2021، التي تمنحها دار نشر الجامعة الأمريكية بالقاهرة  عن رواية “اختفاء السيد لا أحد”، إن المشهد الأدبي في الجزائر في حالة موت سريري، لا لقاءات ولا تظاهرات، ولا إصدارات جديدة، تقريبا، والمعرض الدولي للكتاب الذي كان يصنع الاستثناء لأيام، بات من الماضي.. الصحافة الثقافية والإعلام، مع الأسف، غائبة عدا بعض الاستثناءات النادرة. ليس لدينا جائزة أدبية واحدة معترف بها ولها صيت، ما زلنا نستورد المحلي بتأشيرة نجاح من الخارج.

أضاف طيباوي، عبر حسابه بفيسبوك:" شهران ونصف الشهر مضت منذ تولت وزيرة جديدة حقيبة الثقافة، قادمة من الظل، لم تقدّم رؤيتها ولا مشروعها، الثقافة فعل هامشي بالنسبة لأهل القمة، ولا شك أنها تعلمت ممن سبقوها.. يغلب الظن على الكثيرين أنها لن تحدث أي فارق. لدينا تخمة من الأوهام، والحقيقة أن ما يقتلنا حقا هي الآمال الكاذبة لا اليأس".

وحصل طيباوي المولود 1980 على الجائزة التى تبلغ قيمتها 5 آلاف دولار عن روايته الصادرة عن عن منشورات “ضفاف، الاختلاف” في عام 2019، وتلقت اللجنة المشرفة على الجائزة في دورتها الـ24 نحو 270 رواية، اختيرت منها 6 للقائمة القصيرة التي أعلنت في شهر فبراير الماضي.

الروائى الجزائرى أحمد طيباوي
الروائى الجزائرى أحمد طيباوي
أحمد طيباوي جائزة نجيب محفوظ للآداب دار الجامعة الامريكية وزارة الثقافة الجزائرية المشهد الأدبى فى الجزائر

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