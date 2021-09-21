4 أشياء تميز بها أسبوع الموضة في لندن لربيع وصيف 2022

اختتم أسبوع الموضة في لندن، اليوم الثلاثاء، وهي أول عودة رئيسية لعروض المدرج الحية في العاصمة البريطانية منذ 18 شهرًا بعد جائحة فيروس كورونا، وفيما يلي أربع نقاط تميزت بها مجموعات لندن لربيع وصيف 2022.

التهيئة لوضع الخروج بعد الحظر

أقيمت نسخة فبراير من أسبوع الموضة في لندن على الإنترنت، ولكن هذه المرة عاد الجمهور للحضور علي المدرجات، دون مراعاة متطلبات التباعد الاجتماعي أو الإلتزام الصارم بإرتداء القناع، ولكن كان على الضيوف إظهار دليل على التطعيم أو اختبار سلبي لـفيروس كورونا، وفقا لموقع France.

أبرز المواهب الناشئة في التصميم

غابت علامتان تجاريتان رئيسيتان عن العرض هما Burberry و Victoria Beckham ، مما سمح للمواهب الناشئة أن تحتل مركز الصدارة.

وظهرت من بين العديد من خريجي مدرسة أزياء سنترال سانت مارتينز المرموقة في لندن، المصممة الألبانية نينسي دوجاكا البالغة من العمر 27 عامًا في أول عرض فردي لها، وعرضت إبداعات براقة بعضها شفاف والبعض الآخر بتفاصيل رسومية.

كانت "حاضنة المواهب" في لندن فرصة لاكتشاف نجوم الغد ، مثل شيت لو وحقائب كتفه الصفراء العملاقة.

الألوان الفاتحة للتفاؤل

قال المصمم الفرنسي رونالدو موريت إنه يريد أن يعكس التغييرات في المجتمع منذ رفع قيود الإغلاق ، احتفالًا بـ "التفاؤل" في الصور الظلية والمطبوعات والألوان لهذا الموسم.

وأضاف أنه راعي في تصميم مجموعته الجديدة للازياء فهم الطرق الجديدة التي تعيش بها النساء حياتهن وكيف يرتدين ملابس مع العودة لممارسة الحياة بعد التخفيف من إجراءات الإغلاق.

وتعد ملابس مصمم الأزياء الكندي مارك فاست خيارا مناسبا لأي شخص يرغب في الاحتفال بعد قضاء أشهر الشتاء في الداخل.

كما كان اللون الأخضر والفوشي خيارًا بارزًا للألوان للعديد من المصممين.

إحياء الأزياء الطفولية

ألهمت الأزياء الطفولية العديد من من مصممين الأزياء مثل البريطانية مولي جودارد والمصمم شاول ناش البالغ من العمر 28 عامًا.

كما أعادت الملابس الرياضية الاهتمام بهذا الزي الرياضي المتمثل في الزي المدرسي مثل القميص قصير الأكمام، وأعيدت أيضا فساتين التول الطفولية.

وبشكل عام تم التركيز علي الفساتين الطفولية ذات الثنيات، والبنطلونات الرياضية.