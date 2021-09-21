برلماني ناعيًا المشير طنطاوي: حمى البلاد من الفوضى بعد 2011

نعى معتز محمود، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، المشير حسين طنطاوي، الذي رحل اليوم عن عالمنا بعد تاريخ حافل من الوطنية والمواقف المشرفة في خدمة مصر.

وأعرب معتز، في بيان الثلاثاء، عن خالص عزائه للرئيس السيسي الذي تقدم الجنازة العسكرية وللقوات المسلحة وللشعب المصري، مؤكدًا أن المشير طنطاوي كان شخصية متفردة خدم الوطن بكل ما يملك، واستطاع كتابة تاريخ عسكري مشرف عبر مشاركته في حرب أكتوبر المجيدة، وترؤسه فيما بعد لوزارة الدفاع المصرية.

وشدد النائب على أن إعلان الرئيس السيسي الحداد الوطني والرسمي لرحيل المشير طنطاوي، وإطلاق اسمه على قاعدة الهايكستب العسكرية تأكيد لأدواره الوطنية الهائلة والمشرفة وخدمة البلد.

وأكد محمود أنه يحسب للمشير حسين طنطاوي، أنه قاد البلاد لبر الآمان بعد أحداث 2011، واستطاعت قيادته الحكيمة، أن تصل بمصر لبر الآمان وتنجو من الفوضى، التي كانت سائدة فيما سمي آنذاك بالربيع العربي، وتدمرت على إثره أوطانا عدة فيما نجت مصر.

وتوفى وزير الدفاع الأسبق في الساعات الأولى من صباح اليوم وذلك بعد رحلة طويلة من العطاء، وتولى المشير إدارة شئون البلاد بصفته رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة بعد تنحي مبارك في 11 فبراير 2011، وظل في الحكم حتى يوليو 2012. تخرج حسين طنطاوي في الكلية الحربية المصرية 1956، ثم كلية القادة والأركان، وشارك في حرب 1967 وحرب الاستنزاف وحرب أكتوبر 1973.