الثلاثاء 21 سبتمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«السياحة» تنظم ورشة عمل لقياداتها للتعرف على الاستراتيجية الترويجية

صورة من الورشةً
صورة من الورشةً

نظمت وزارة السياحة والآثار مساء اليوم، ورشة عمل لقيادات الوزارة والهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي والمجلس الأعلى للآثار وهيئة المتحف المصري الكبير وهيئة المتحف القومي للحضارة المصرية، لاستعراض وشرح ملامح وتفاصيل الاستراتيجية الإعلامية للترويج السياحي لمصر تمهيداً لإطلاق حملة دولية للترويج السياحي لمصر لمدة ٣ سنوات تبدأ في الربع الأخير من العام الجاري.

ويهدف تنظيم هذه الورشة إلى إطلاع جميع القيادات بملامح هذه الاستراتيجية حتى يتمكن الجميع من العمل سوياً في نفس الاتجاه للترويج للمقصد السياحي المصري ومنتجاته المتنوعة في الأسواق السياحية المستهدفة.

كما تم خلال الورشة استعراض التطبيقات المختلفة للاستراتيجية وما تتضمنه فيما يخص إنتاج المحتوي الدعائي والمطبوعات وتصميمات  الأجنحة المصرية المشاركة فى المعارض الخارجية وغيرها.

واستهل الأستاذ أحمد يوسف الرئيس التنفيذي للهيئة ورشة العمل بشرح خطوات اختيار التحالف الكندي الانجليزي المتخصص الذي قام بإعداد هذه الاستراتيجية، ومراحل تطويرها، والأهداف العامة لها والنتائج المستهدفة منها.

وأعقب ذلك نقاشات مع الحاضرين في كيفية تطبيق الإستراتيجية لفرق العمل والإدارات المختلفة في كافة الأدوات التسويقية المستخدمة، والأحداث والفعاليات الداخلية والخارجية.

وزارة السياحة والآثار المتحف المصري الكبير الاستراتيجية الإعلامية للترويج السياحي الاسواق السياحية التحالف الكندي الإنجليزي

رئيس التحرير

وائل لطفي

دروس المشير طنطاوى

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