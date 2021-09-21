الثلاثاء 21 سبتمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

أمير قطر يدعو قادة العالم لعدم مقاطعة حكومة طالبان

تميم بن حمد
تميم بن حمد

دعا أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، اليوم، قادة العالم المجتمعين في الأمم المتحدة على عدم إدارة ظهورهم لحكام حركة طالبان.

وفي كلمة له خلال الجمعية العامة للأمم المتحدة، شدد الشيخ تميم على ضرورة استمرار الحوار مع طالبان لأن المقاطعة لا تؤدي إلا إلى الاستقطاب وردود الفعل، في حين أن الحوار يمكن أن يأتي بنتائج إيجابية.

وأضاف: «قطر وافقت قبل سنوات على استضافة القيادة السياسية للحركة في المنفى؛ لأننا كنا واثقين من أن الحرب لا تقدم أي حل وأنه سيكون هناك حوار في نهاية المطاف».

ودعا إلى عدم تكرار أخطاء الماضي في أفغانستان "بفرض نظام سياسي من الخارج"، مشيرا إلى أنه "بغض النظر عن النوايا والجهود المبذولة والأموال المستثمرة، فإن هذه التجربة في أفغانستان انهارت بعد 20 عاما".

وفي السياق، قال تميم إن المجتمع الدولي يجب أن يواصل دعم أفغانستان في هذه المرحلة الحرجة، و"فصل المساعدات الإنسانية عن الخلافات السياسية"، مؤكدا أن الأمر متروك للشعب الأفغاني لتحقيق تسوية سياسية شاملة وتمهيد الطريق للاستقرار.

امير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أفغانستان حركة طالبان الجمعية العامة للأمم المتحدة

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وائل لطفي

دروس المشير طنطاوى

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