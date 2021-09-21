«ثورة عكاشة».. كتاب جديد لـ سمير شحاتة بالإسكندرية السينمائي

يصدر خلال أيام كتاب “ثورة عكاشة” للكاتب سمير شحاتة، وسيكون الكتاب فى المتناول فى مهرجان الاسكندرية السينمائى الذى يبدأ السبت المقبل والغلاف من تصميم الفنان عمرة فهمي.

وكتب شحاتة، عبر حسابه الشخصى بـ“فيسبوك”: " الدكتور ثروت عكاشة أول وزير لأول وزارة للثقافة فى مصر والتى انشئت عام 1958، والمؤسس الأول للبنية الأساسية للثقافة المصرية في العصر الحديث.

وتابع “شحاته” :"احتاجت ٤٤ ألف كلمة و٢٥٠ صفحة لمعايشة إنجازاته.. كيف كانت وكيف أصبحت بعد مرور نحو 60 عاما.. خاصة أكاديمية الفنون ومعاهدها، والثقافة الجماهيرية وقصورها.. والستينات في عهده كانت عصرا ذهبيا للفنون الجميلة والمسرح والسينما والأدب والموسيقى.. وإنقاذ معابد النوبة الـ17 من الغرق على رأسها معبد أبوسمبل ومعجزة نقله من مكانه بنفس المعايير والحسابات المعمارية والفلكية للفراعنة.

واستطرد، ثم الإجابة على السؤال الأهم.. كيف كان موقف ثروت عكاشة من اعتقال عشرات الكتاب والأدباء والفنانين فى عهده.. وهم أنفسهم بعد خروجهم من السجون قدموا فى العهد نفسه أفضل وأجرأ الأعمال التى تعد علامات مهمة بتاريخ الفن والثقافة المصرية عموما.

وأختتم تعليقه بتوجيه الشكر والتقدير لكل من أمير أباظة رئيس المهرجان على اهتمامه بالاحتفال بهذه القامة الثقافية الفريدة، وللفنان الكبير عمرو فهمى الذى أثرى الكتاب بتصميمه الغلاف".

وتحتفل وزارة الثقافة وقطاعاتها بمئوية الدكتور ثروت عكاشة؛ و يأتي ذلك في إطار خطة وزارة الثقافة للاحتفاء بأيقونات الوطن عرفانا بما قدموه من إنجازات ساهمت في الحفاظ على ريادة مصر الحضارية ولوضعهم فى دائرة اهتمام الشباب والأجيال الجديدة باعتبارهم نماذجا للتفوق.

ويشهد الاحتفال بمرور مائة عام على ميلاد الدكتور ثروت عكاشة مجموعة من الفعاليات والأنشطة المتنوعة فى جميع مجالات الفكر والفن تقام بمختلف المحافظات وتنظمها هيئات وقطاعات الوزارة وتتواصل على مدار العام الجارى 2021.