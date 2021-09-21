الثلاثاء 21 سبتمبر 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

طالبان تدعو المجتمع الدولي إلى الاعتراف بحكومتها في أفغانستان

طالبان
طالبان

دعا المتحدث باسم حركة «طالبان» الأفغانية ونائب وزير الإعلام والثقافة في الحكومة المنبثقة عنها ذبيح الله مجاهد،  الثلاثاء، دول العالم إلى الاعتراف بالسلطات الجديدة قبل توجيه انتقادات إليها.

وأشار مجاهد في حديثه لوسائل الإعلام الأفغانية في كابل، إلى أن الدول تنتقد حكومة طالبان لانتهاكها حقوق الإنسان دون الاعتراف بها، مضيفا: "نعتقد أن هذه وجهة نظر أحادية الجانب".

وقال مجاهد إن على منتقدي طالبان الاعتراف بحكومتها و التعامل معها تعاملا مسؤولا، موضحا أن أولئك الذين يعترفون بإدارة "طالبان" في أفغانستان يمكنهم بعد ذلك إثارة القضايا بشكل قانوني مع الحكومة الجديدة.

وأضاف: "سنعمل على حل مخاوفهم بعد اعترافهم بالحكومة الأفغانية"، مؤكدا أن "طالبان" لا تريد لأي دولة أن تتدخل في الشؤون الداخلية لأفغانستان، قبل أن يضيف أن الحركة ترحب بتعاون المجتمع الدولي معها.

وأعلن مجاهد أن السلطات الأفغانية اعتقلت أفرادا من مجموعتين يشتبه بتورطهما في الهجمات الأخيرة في ولاية ننكرهار. 

وذكر أن شعب أفغانستان يكره تنظيم "داعش"، مردفا: "عملياتنا ضد داعش كانت ناجحة في الماضي. طالبان عرفت كيفية مواجهتها".

وأدان المتحدث باسم الحركة  الهجمات الإرهابية التي وقعت مؤخرا في ولايتي ننكرهار وجلال آباد، مشددا على أن الحكومة الجديدة ستعيد السلام قريبا إلى هناك على الرغم من التحديات، على حد قوله.

أفغانستان حكومة طالبان الاعتراف بالحكومة حركة طالبان ذبيح الله مجاهد الدول

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وائل لطفي

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