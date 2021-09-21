الثلاثاء 21 سبتمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

شكري يلتقي نظيره الباكستاني على هامش اجتماعات الأمم المتحدة

شكري يلتقي نظيره
شكري يلتقي نظيره الباكستاني

التقى وزير الخارجية سامح شكري، منذ قليل، نظيره الباكستاني شاه محمود قريشي، ‏على هامش إجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وبحث شكري مع وزير خارجية باكستان سبل دعم العلاقات الثنائية بين البلدين في شتى المجالات، كما ناقشا القضايا الدولية محل الاهتمام المشترك.

ووصل شكري، أمس الاثنين، إلى نيويورك لحضور اجتماعات الدورة 76 للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وشارك سامح شكري، في افتتاح الشق رفيع المستوى للدورة الـ76 للجمعية العامة للأمم المتحدة، وذلك في اليوم الثاني لزيارته الحالية إلى نيويورك.

وكذلك، حضر وزير الخارجية في الاجتماع الوزاري التشاوري لمجلس الجامعة العربية المُنعقد في نيويورك، أمس، على هامش فعاليات الشق رفيع المستوى للدورة 67 للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وعقد وزير الخارجية سلسلة اجتماعات مهمة في نيويورك، أبرزها مع عثمان الجرندي وزير خارجية تونس العضو العربي في مجلس الأمن، والممثل الأعلى للشئون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي نائب رئيس المفوضية الأوروبية جوزيب بوريل.

وتناول لقاء شكري وبوريل العلاقات الثنائية في إطار الشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبي، ومناقشة الملفات الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك، أبرزها الاستثمارات الأوروبية، والقضية الفلسطينية، وسد النهضة.

وزير الخارجية سامح شكري وزير خارجية باكستان شاه محمود قريشي نيويورك الامم المتحدة

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وائل لطفي

دروس المشير طنطاوى

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