الدبيبة يدعو الليبيين للخروج ردًا على سحب الثقة من حكومة الوحدة

طلب رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبدالحميد الدبيبة، الثلاثاء، الشعب الليبي الخروج والتعبير عن رأيه وحقه في الحياة، وذلك في دعوة للتظاهر ضد قرار مجلس النواب بسحب الثقة من الحكومة اليوم.

وقال رئيس حكومة الوحدة عبدالحميد الدبيبة في كلمة له من مدينة الزاوية إنهم عازمون على مواصلة ما بدأوه وحريصون على حماية ممتلكات الوطن وطرد شبح الحرب إلى غير رجعة.

أضاف "نرفض الانقسام ومتمسكون بالانتخابات ولن نكون مع أي جهة تسعى للحرب وخراب ليبيا ونحن مع وحدة البلاد ولن نكون مع أي جهة ترغب في تدمير ليبيا".

شدد الدبيبة على أنه يسعى بكل ما أوتي من قوة لتوفير مستقبل أفضل لليبيا وإنقاذ ماتبقى منها رغم المؤمرات والجهل والظلام.

النواب يؤكد سحب الثقة من حكومة الدبيبة

أكد المتحدث باسم مجلس النواب الليبي عبدالله بليحق، الثلاثاء، أن حكومة الوحدة الوطنية مستمرة في عملها فيما يتعلق بحاجات المواطن ولا صحة لما يُشاع من ايُقاف منحة الزواج للشباب أو منحة أرباب الأسر أو أي شيء يتعلق بمصلحة المواطن واحتياجاته.

أوضح بليحق في تصريحات مساء اليوم عبر صفحته الرسمية على موقع «فيسبوك»، أن القرار متعلق بوقف الاتفاقيات طويلة الأمد أو أي إجراءات من شأنها الخروج عن مهام الحكومة التي تم الاتفاق عليها حتى قبل اختيارها وهي توحيد مؤسسات الدولة وتحقيق العدالة بين الليبيين، وتوفير احتياجات المواطن اليومية والتجهيز للانتخابات في موعدها 24 ديسمبر 2021.

أشار عبد الله بليحق إلى أن هذه ما أكد عليه المستشار عقيلة صالح رئيس مجلس النواب والنواب في جلسة منح الثقة وهو ما لم تلتزم به حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبدالحميد الدبيبة.

أضاف: «حكومة الوحدة الوطنية مؤقتة وهذه الأهداف التي أنشئت من أجلها، وليس كما عملت به خلال الأشهر الماضية من توقيع اتفاقيات طويلة الأمد أو أعمال تنمية وغيرها من المصروفات التي قاربت الـ 50 مليار دينار في ظل ترد للخدمات عن ذي قبل، كالكهرباء والصحة وغيرها».

وشدد عبدالله بليحق على أن الحكومة مستمرة في أعمالها حكومة تسيير أعمال ولا علاقة للقرار بخدمات المواطن واي قرارات تخدمه.