متحدث الرئاسة ينشر فيديو تقدم الرئيس السيسي جنازة المشير طنطاوي

نشر السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، فيديو تقدم الرئيس عبد الفتاح السيسي جنازة المشير محمد حسين طنطاوی بمسجد المشير.

وتضمن الفيديو تقديم الرئيس السيسي واجب العزاء لأسرة الفقيد وحضوره مراسم الدفن.

وكانت رئاسة الجمهورية أعلنت حالة الحداد العام في جميع أنحاء جمهورية مصر العربية لمدة ثلاثة أيام، حداداً على وفاة المشير محمد حسين طنطاوی، اعتبارا من اليوم الثلاثاء الموافق 21 سبتمبر 2021 وحتى غروب شمس يوم الخميس الموافق 23 سبتمبر 2021.

توفي المشير محمد حسين طنطاوي، وزير الدفاع الأسبق، في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء 21 سبتمبر، وذلك بعد رحلة طويلة من العطاء.

تولى المشير طنطاوي إدارة شؤون البلاد بصفته رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة بعد تنحي الرئيس الأسبق حسني مبارك في 11 فبراير 2011، وظل في الحكم حتى يوليو 2012.

تخرج محمد حسين طنطاوي في الكلية الحربية المصرية عام 1956، ثم كلية القادة والأركان، وشارك في حرب 1967 وحرب الاستنزاف وحرب أكتوبر 1973.