الثلاثاء 21 سبتمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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سياسي

عضو بالشيوخ: المشير طنطاوي نموذج فريد للقائد الوطني

المشير محمد حسين
المشير محمد حسين طنطاوي

نعى النائب مصطفى الكحيلي، عضو مجلس الشيوخ عن حزب مستقبل وطن بأسيوط ببالغ الحزن المشير حسين طنطاوي القائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربى الأسبق، الذي وافته المنية صباح اليوم عن 86 عامًا.

وأكد الكحيلي، في بيان الثلاثاء، أن المشير طنطاوى نموذج فريد للقائد الوطني، مشيرًا إلى أن مصر فقدت رجلاً من أخلص أبنائها وأحد رموزها العسكرية التي وهبت حياتها لخدمة الوطن.

أضاف عضو الشيوخ أن المشير طنطاوى حافظ على الدولة، وحفظ أرواح ملايين المصريين في وقت إدراته وتوليه مسؤولية البلاد بمرحلة دقيقة وصعبة للغاية: “مصر فقدت بطلاً مقاتلاً، ورجل دولة لن يتكرر كثيرا بحكمته وهدوئه في التعامل مع كل المواقف”.

وتوفّى المشير حسين طنطاوي، وزير الدفاع الأسبق، في الساعات الأولى من صباح اليوم بعد رحلة طويلة من العطاء.

وتولى المشير طنطاوي إدارة شؤون البلاد بصفته رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة بعد تنحي الرئيس الأسبق حسني مبارك في 11 فبراير 2011، وظل في الحكم حتى يوليو 2012.

تخرج طنطاوي في الكلية الحربية المصرية عام 1956، ثم كلية القادة والأركان، وشارك في حرب 1967 وحرب الاستنزاف وحرب أكتوبر 1973.

النائب مصطفى الكحيلى عضو مجلس الشيوخ المشير محمد حسين طنطاوي جنازة عسكرية مستقبل وطن ثورة 25 يناير

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وائل لطفي

دروس المشير طنطاوى

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