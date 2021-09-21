الثلاثاء 21 سبتمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

«البرنامج الرئاسي» ناعيًا المشير طنطاوي: بطلاً وقائدًا حكيمًا

المشير طنطاوي
المشير طنطاوي

نعى البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة، المشير حسين طنطاوي، وزير الدفاع الأسبق، الذي وافته المنية اليوم عن عمر ناهز 86 عامًا. 

وقال البرنامج في بيان النعي: "يتقدم شباب البرنامج الرئاسي بخالص العزاء والمواساة للشعب المصري، في وفاة المشير محمد حسين طنطاوي، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي الأسبق".

وتابع البيان: "لقد كان المشير واحدا من أخلص أبناء مصر، ساهم في صناعة الأمجاد والبطولات في حرب أكتوبر وسجّلها التاريخ بحروف من نور، كما كان بطلا بحق وقائدا حكيما في أصعب الفترات التي تعرضت لها مصر من مخاطر هددت أمنها وسلامتها.. رحم الله المشير طنطاوي، وألهم أسرته الصبر والسلوان".

 

وتوفي المشير محمد حسين طنطاوي، وزير الدفاع الأسبق، في الساعات الأولى من صباح اليوم وذلك بعد رحلة طويلة من العطاء.

وتولى المشير طنطاوي إدارة شؤون البلاد بصفته رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة بعد تنحي الرئيس الأسبق حسني مبارك في 11 فبراير 2011، وظل في الحكم حتى يوليو 2012.

تخرج محمد حسين طنطاوي في الكلية الحربية المصرية عام 1956، ثم كلية القادة والأركان، وشارك في حرب 1967 وحرب الاستنزاف وحرب أكتوبر 1973.

مصر الرئيس السيسي المشير طنطاوي البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة السفير بسام راضي

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