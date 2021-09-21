«حياة كريمة»: المشير طنطاوي صاحب مسيرة وطنية حافلة بالعطاء

تقدمت مؤسسة حياة كريمة بخالص العزاء في وفاة المشير حسين طنطاوي، القائد العام للقوات المسلحة الأسبق، الذي ضرب مثلاً يحتذى به في التضحية.

قالت المؤسسة، في بيان اليوم: "تتقدم أسرة حياة كريمة بخالص التعازي في وفاة المشير حسين طنطاوي وزير الدفاع، القائد العام للقوات المسلحة الأسبق، صاحب المسيرة الوطنية الحافلة بالعطاء، بدءًا من خدمته العسكرية الجليلة، ومساهماته العظيمة كأحد أبطال حرب اكتوبر 73 حرب العزة والكرامة وانتهاءً بمواقفه الوطنية التي لن ينساها التاريخ لحمايته لبلدنا الحبيب مصر

من الفوضي ليضرب مثلاً يحتذى به في التضحية من أجل بقاء الوطن واستقراره".

وتوفّى المشير محمد حسين طنطاوي، وزير الدفاع الأسبق، في الساعات الأولى من صباح اليوم، وذلك بعد رحلة طويلة من العطاء.

وتولى المشير طنطاوي إدارة شؤون البلاد بصفته رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة بعد تنحي الرئيس الأسبق حسني مبارك في 11 فبراير 2011، وظل في الحكم حتى يوليو 2012.

وتخرج محمد حسين طنطاوي في الكلية الحربية المصرية عام 1956، ثم كلية القادة والأركان، وشارك في حرب 1967 وحرب الاستنزاف وحرب أكتوبر 1973.