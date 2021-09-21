«إسهامات بلاد ما وراء النَّهر في إثراء الحضارة الإسلاميَّة».. مؤتمر بالوادي الجديد

شهد الدكتور عبد العزيز طنطاوي رئيس جامعة الوادي الجديد، والسفير محمد عبد القادر الخشاب مساعد وزير الخارجية الأسبق، والدكتور حسن عبد اللطيف نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث وسفير أوزباكستان بالقاهرة، فعاليات المؤتمر الدولي "إسهامات بلاد ما وراء النَّهر في إثراء الحضارة الإسلاميَّة".

بدأ المؤتمر بكلمة الدكتور عاطف عبد العزيز عميد كلية الآداب بالوادي الجديد (أمين المؤتمر) الذي رحب فيها بالضيوف، مؤكدا على أن المؤتمر يهدف إثراء الحضارة الإسلاميَّة في شتى ميادين العلوم والفنون والآداب.

ثم تحدث الدكتور على الزبيدي رئيس الاتحاد الدولي للمبدعين بالعراق (أمين المؤتمر). بكلمة عبر الإنترنت مقدما الشكر للأستاذ الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي لرعايته للمؤتمر في دورته الثالثة والأستاذ الدكتور عبد العزيز طنطاوي رئيس جامعة الوادي الجديد لدعمه إنجاح المؤتمر الذي يعد نافذة على ثقافة الحضارة الإسلامية.

وقال إن هذه هي الدورة الثالثة لمؤتمر "إسهامات بلاد ما وراء النَّهر في إثراء الحضارة الإسلاميَّة"، وقال إن الدورة الأولى عقدت في رحاب مكتبة الإسكندرية عام 2016، بالتَّعاون بين كلية الآداب بالوادي الجديد ومكتبة الإسكندرية، وبعض سفارات دول آسيا الوسطى بالقاهرة "كازاخستان، وأوزبكستان، وطاجكستان"، مضيفًا أن الدورة الثانية عُقدت في رحاب جامعة مطروح عام 2019، بالتعاون أيضًا مع بعض سفارات دول الكومنولث الروسي بالقاهرة، وأن هذه هي الدورة الثالثة للمؤتمر التي تُعنى بتنظيمها جامعة الوادي الجديد، والتي تُعقد بمقر الجامعة بمدينة الخارجة وسط اهتمام الباحثين بالحضارة الإسلامية في منطقة آسيا الوسطى التي تعنى بالحضارة الإسلامية.

ثم تحدث الدكتور حسن عبد اللطيف نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث وأمين عام المؤتمر مرحبا بالسادة ضيوف الجامعة من السادة السفراء والباحثين، مؤكدا أن المؤتمر يسعى إلى إثراء الحضارتين الإسلامية والإنسانية، ومد جسور التَّعاون الثَّقافي والعلمي بين العلماء والباحثين المهتمين بالحضارة الإسلامية، وفتح آفاق رحبة للتواصل العلمي والثقافي المثمر والبنَّاء مع العلماء والباحثين في آسيا الوسطى.

وفي كلمة الأستاذ الدكتور عبد العزيز طنطاوي رئيس جامعة الوادي الجديد ( رئيس المؤتمر). والذي رحب في كلمته بضيوف المؤتمر معربا عن سعادة باستضافة الجامعة لفاعليات المؤتمر بمشاركة عدد من سفراء دول كازخستان وأوزباكستان والسفير محمد عبد القادر الخشاب- مساعد وزير الخارجية الأسبق على مشاركتهم فى المؤتمر الذي يعد نافذة لتلك المنطقة التي أثرَتِ الحضارة الإنسانيَّة في مختلف العلوم والفنون والآداب بما قدَّمه علماؤها من إسهامات جليلة لا تزال أثارها باقية إلى يومنا، مؤكدا على أهمية التواصل مع تراثنا العربي والإسلامي في منطقة آسيا الوسطى لتعزيز العلاقات بين الدول وذلك فى إطار رؤية مصر 2030.



ثم تحدث السفير محمد عبد القادر الخشاب مساعد وزير الخارجية الأسبق مقدما الشكر لجامعة الوادي الجديد معربا عن سعادته في الوادي الجديد والمشاركة في فعاليات هذا المؤتمر في دورته الثالثة إسهامات بلاد ما وراء النهر في لإثراء تبادل الثقافات بين الجامعات المصرية وجامعات منطقة آسيا الوسطى مطالبا رئيس الجامعة بأن تتبني الجامعة افتتاح مركز لحضارات بلاد ماوراء النهر للاستفادة من أبحاث جامعات آسيا الوسطى ومد جسور التعاون بين هذه الجامعات والجامعات المصرية.

وفي كلمة سفير دولة أوزباكستان بالقاهرة الذي أكد على دور العلاقات بين الدولتين مصر وأوزبكستان في إثراء الحضارة الإسلامية مقدما الشكر لجامعة الوادي الجديد على استضافتها لجلسات المؤتمر للاستفادة من حضارات بلاد ماوراء النهر وما تحويه الحضارة من علماء غيروا شكل الحياة على وجه الأرض.



ثم تحدث المستشار العلمي والثقافي لسفارة كازاخستان بالقاهرة مقدما الشكر لجامعة الوادي الجديد ورئيسها ونوابها على استضافتهم لهذا الحدث الذي يسهم في تعزيز العلاقات بين دول ما وراء النهر في نشر الحضارة في منطقة آسيا الوسطى لتكون حلقة الوصل بين الجامعات المصرية وجامعات آسيا الوسطى للاهتمام بالحضارات الإسلامية.

وأكد الدكتور سعد عبد الغفار مقرر المؤتمر أن المؤتمر يهدف إلى الكشف عن مجاهيل العلماء -وهم كُثُر- في منطقة آسيا الوسطى، والتواصل مع تراثنا العربي والإسلامي في منطقة آسيا الوسطى.

مشيرا إلى أن محاور المؤتمر تتضمن شخصية الإمام أبي نصر الفارابي "المُعلم الثَّاني" شخصية المؤتمر، من ناحية جهوده الفلسفية في التَّقريب بين الفلسفة والتَّصوف، وفي جمع وتصنيف العلوم، وعلم الأصوات والموسيقى، وإسهاماته في علم المنطق، وعلم النفس الاجتماعي، فضلًا عن جهود علماء بلاد ما وراء النهر في تجديد الدرس البلاغي واللغوي من ناحية المظاهر والأنماط، ودوافع ومظاهر الجمع والتصنيف في علوم البلاغة، واللغة، والأدب من القرن الخامس إلى العاشر الهجري، والأصول التراثية للنظريات اللُّغويَّة والبلاغيَّة الجديدة، ودور علوم اللُّغة والبلاغة في لغة فقهاء آسيا الوسطى، والإبداع الشعري لدى شعراء آسيا الوسطى مثل علي شير نوائي، أبو عبد الله الردوكي السمرقندي.

هذا بالإضافة إلى جانب من الدِّراسات الإسلاميَّة، مثل علاقة فقه الواقع بالثابت والمتغير في التَّشريع الإسلامي، وأسباب ومظاهر انتشار التصوف في آسيا الوسطى، وظاهرة الحواشي على التَّفاسير في القرون الوسطى، الدَّوافع والاتجاهات، وأثر العقيدة الماتُريديَّة في الشَّرق الإسلامي، وبخصوص الدِّراسات التَّاريخيَّة والجغرافية، تتضمن المحاور مظاهر التأثير الفارسي في الشَّرق العربي والإسلامي، ودور المراصد الفلكية في آسيا الوسطى في تقدم علوم الفلك، والعلاقات السياسية بين الدولتين الإخشيدية والطولونية وبلاد ما وراء النهر، ومظاهر التأثر بطُرز العمارة الإسلامية لبلاد ما وراء النهر في المشرق الإسلامي، وفقه العمران في عمائر بلاد ما وراء النهر.

أما عن الدِّراسات العلميَّة، فكان لها محور مستقل يناقشه المؤتمر، ويتضمن أثر الخوارزميات في علوم الحاسوب الحديثة، وأثر الفلكيين العرب في علوم الاكتشافات الفضائية الحديثة، ومظاهر التقدم في علوم الطب والصيدلة لدى الأطباء والصيادلة العرب القدماء، وإسهامات ابن سينا في علم الجيولوجيا.

وعلى هامش المؤتمر قام الدكتور عبد العزيز طنطاوى رئيس جامعة الوادى الجديد وضيوف الجامعة السفير محمد عبد القادر الخشاب مساعد وزير الخارجية الأسبق والسادة نواب رئيس الجامعة وسفير أوزباكستان بالقاهرة والمستشار العلمى والثقافى لسفارة كازاخستان بالقاهرة وضيوف الجامعة والمشاركين بالمؤتمر بجولة فى المبنى الإدارى للجامعة وما يضمه من مراكز تكنولوجية ومراكز متخصصة ومطبعة الجامعة و مبانى كلية الطب وصالة الجيم بالجامعة.

حيث أشاد الوفد بما تمتلكه الجامعة الوليدة من إمكانات تكنولوجية وبشرية تؤهلها لان تكون واحدة فى مصاف الجامعات العالمية.

وأهدى رئيس الجامعة والنواب درع الجامعة للسفير محمد عبد القادر الخشاب مساعد وزير الخارجية وسفير أوزباكستان بالقاهرة تقديرا لجهودهم على انجاح المؤتمر الدولى فى دورته الثالثة التى تستضيفه جامعة الوادى الجديد فى دورته الثالثة فى الفترة من 21/9/2021 وحتى 22/ 9/2021 .