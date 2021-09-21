سفارة روسيا تشيد باحترافية المشير طنطاوي ومساهمته في تعزيز قدرات القوات المسلحة

أعربت سفارة روسيا بالقاهرة عن تعازيها للدولة المصرية حكومة وشعبا في وفاة وزير الدفاع الأسبق المشير محمد طنطاوي الذي تولى منصب رئيس الدولة مؤقتا خلال الفترة من عامي 2011 إلى عام 2012.

وأشادت سفارة روسيا بالقاهرة، باحترافية المشير محمد طنطاوي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي الأسبق ومساهمته الكبيرة في تعزيز القدرة العسكرية للقوات المسلحة وتكريس حياته لخدمة البلاد.

وذكر بيان لسفارة روسيا بالقاهرة على موقع التواصل الاجتماعي ( الفيس بوك ) اليوم الثلاثاء: أن جيورجي بوريسينكو سفير روسيا بالقاهرة شارك في مراسم الجنازة الرسمية للمشير طنطاوي والتي حضرها الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية.

والجدير بالذكر، تقدم رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي، اليوم، الجنازة العسكرية للمشير محمد حسين طنطاوي، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي الأسبق، في مسجد المشير طنطاوي بالتجمع الخامس.

وتوفي المشير محمد حسين طنطاوي، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي الأسبق، صباح اليوم، بعد صراع طويل مع المرض.

وفي السياق نفسه، قال السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، في منشور له على الصفحة الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: فقدت مصر رجلًا من أخلص أبنائها وأحد رموزها العسكرية الذي وهب حياته لخدمة وطنه لأكثر من نصف قرن.. المغفور له المشير محمد حسين طنطاوي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي الأسبق، مضيفًا «بطل من أبطال حرب أكتوبر المجيدة ساهم خلالها في صناعة أعظم الأمجاد والبطولات التي سُجلت بحروف من نور في التاريخ المصري، قائد.. ورجل دولة تولى مسئولية إدارة دفة البلاد في فترة غاية في الصعوبة تصدى خلالها بحكمة واقتدار للمخاطر المحدقة التي أحاطت بمصر».

وأعلن الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، الحداد الوطني على المشير محمد حسين طنطاوي.