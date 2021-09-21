الثلاثاء 21 سبتمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

سفارة روسيا تشيد باحترافية المشير طنطاوي ومساهمته في تعزيز قدرات القوات المسلحة

جيورجي بوريسينكو
جيورجي بوريسينكو

أعربت سفارة روسيا بالقاهرة عن تعازيها للدولة المصرية حكومة وشعبا في وفاة وزير الدفاع الأسبق المشير محمد طنطاوي الذي تولى منصب رئيس الدولة مؤقتا خلال الفترة من عامي 2011 إلى عام 2012.

وأشادت سفارة روسيا بالقاهرة، باحترافية المشير محمد طنطاوي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي الأسبق ومساهمته الكبيرة في تعزيز القدرة العسكرية للقوات المسلحة وتكريس حياته لخدمة البلاد. 

وذكر بيان لسفارة روسيا بالقاهرة على موقع التواصل الاجتماعي ( الفيس بوك ) اليوم الثلاثاء: أن جيورجي بوريسينكو سفير روسيا بالقاهرة شارك في مراسم الجنازة الرسمية للمشير طنطاوي والتي حضرها الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية.

والجدير بالذكر، تقدم رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي، اليوم، الجنازة العسكرية للمشير محمد حسين طنطاوي، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي الأسبق، في مسجد المشير طنطاوي بالتجمع الخامس.

وتوفي المشير محمد حسين طنطاوي، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي الأسبق، صباح اليوم، بعد صراع طويل مع المرض.

وفي السياق نفسه، قال السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، في منشور له على الصفحة الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: فقدت مصر رجلًا من أخلص أبنائها وأحد رموزها العسكرية الذي وهب حياته لخدمة وطنه لأكثر من نصف قرن.. المغفور له المشير محمد حسين طنطاوي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي الأسبق، مضيفًا «بطل من أبطال حرب أكتوبر المجيدة ساهم خلالها في صناعة أعظم الأمجاد والبطولات التي سُجلت بحروف من نور في التاريخ المصري، قائد.. ورجل دولة تولى مسئولية إدارة دفة البلاد في فترة غاية في الصعوبة تصدى خلالها بحكمة واقتدار للمخاطر المحدقة التي أحاطت بمصر».

وأعلن الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، الحداد الوطني على المشير محمد حسين طنطاوي.

سفارة روسيا بالقاهرة المشير محمد طنطاوي روسيا القاهرة السيسي

رئيس التحرير

وائل لطفي

استحضار روح الإمام

الأكثر قراءة

لينك نتيجة الثانوية الأزهرية 2021 بوابة الأزهر بالدرجات نتيجة الدور الثاني

غياب الصفقات الجديدة.. تشكيل الأهلى الرسمى أمام طلائع الجيش

الاتحاد العام للمصريين في الخارج ينعى المشير طنطاوي

هنا عاش المشير.. «الدستور» تحاور جيران طنطاوى (فيديو)

الآن لينك موقع تسجيل لقاح كورونا التابع لوزارة الصحة والسكان المصرية 2021

المشير طنطاوى.. عاشق الزمالك وصانع نهضة الأندية العسكرية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

روسيا تهزم عمالقة التكنولوجيا

القس. رفعت فكرى

الانتقام المدمر!!

د. داليا مجدي عبدالغني

ألقاب بجرّة قلم

لواء. محسن الفحام

من حقوق الإنسان.. إلى التنمية البشرية

محمود خليل

«الحلاقة».. من زمن «شوشة الجنة» إلى فتاوى «المتشبهين والمتشبهات»

حسين دعسة

عودة طالبان وأزمة الإسلام السياسى فى العالم العربى

د.أحمد الخميسى

وجهة نظر فى جدل عابر

ماجد حبته

التفاتة رئاسية لقوتنا الناعمة

صور

مباراة الأهلي وطلائع الجيش في السوبر المصري

حديقة مش كلها قطط وكلاب

تكريم نجوم الفن بمهرجان الدراما العربية

محطة تل أبيب

المزيد

الرجوب: الأسرى الستة جسدوا نموذجا للوحدة ولن نسمح للاحتلال الاستفراد بهم

أمين سر مركزية فتح: لن نسمح للاحتلال بالاستفراد بالأسرى

«الخارجية الفلسطينية» ترحب بالحراك السياسي والقانوني المتصاعد المناهض للاحتلال