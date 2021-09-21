الثلاثاء 21 سبتمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

ننشر أسماء المقبولين بمدرسة مياه الشرب والصرف الصحى ببنى سويف

رئيس شركة مياه الشرب
رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي ببنى سويف

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي ببني سويف، اليوم الثلاثاء، برئاسة اللواء مهندس أحمد محمود صحصاح النتيجة النهائية  للطلاب الجدد للالتحاق بالمدرسة الفنية الثانوية لمياه الشرب والصرف الصحى ببنى سويف لمحافظات بنى سويف، الفيوم، المنيا.

وطالبت الشركة الطلاب بتجهيز الأوراق المذكورة وتقديمها من الفترة الأربعاء 22 سبتمبر إلى آخر الشهر يوميا طوال أيام الأسبوع بمقر المدرسة الثانوية الفنية لمياه الشرب والصرف الصحي ببني سويف شرق النيل، وأنه  فى حالة التأخر عن الموعد المحدد لا يحق لكم المطالبة بالتنسيق ويتم شطب الاسم من كشوف المتقدمين للمدرسة.

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أسماء المقبولين بمدرسة مياه الشرب والصرف 

وتعتبر مدرسة شركة المياه التى تعتبر مدرسة نوعية ضمن 4 مدارس على مستوى الجمهورية والتى يلتحق بها أبناء 10 محافظات وهى محافظات (الفيوم ، المنيا، أسيوط،سوهاج، قنا ، الأقصر، أسوان، الوادي الجديد، البحر الأحمر إضافة إلى بني سويف).

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أسماء المقبولين بمدرسة مياه الشرب والصرف 

وقال اللواء مهندس أحمد محمود صحصاح إنه تم إجراء اختبارات الطلاب المتقدمين للالتحاق بالمدرسة الثانوية الفنية لمياه الشرب والصرف الصحى، حيث تمت المراجعة الميدانية للمعامل المخصصة لإجراء الاختبارات فى ظل تداعيات كورونا، لافتا إلى أن زيادة فصل اضافى يعد إنجازا فى مجال التعليم الفنى وستزداد فرص الالتحاق وبالتالى فرص العمل لأبناء المحافظة.

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أسماء المقبولين بمدرسة مياه الشرب والصرف 

حيث تم وضع مجموعة من المعايير والضوابط التى يتم تطبيقها ،حيث يتم احتساب 70% تمثل الدرجة الحاصل عليها الطالب في الشهادة الإعدادية، و10% تمثل درجة الاختبار للمقابلة الشفوية بشرط ألا يقل عن 7.5 من 10، و20 % لاختبار القدرات الذى يتم إلكترونيا فى 4 مواد (لغة عربية، لغة إنجليزية،علوم، رياضيات)، بشرط ألا يقل الطالب عن 15 درجة من 20 من خلال تطبيق إلكترونى على الحاسب الآلي.

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أسماء المقبولين بمدرسة مياه الشرب والصرف 

وتعد المدرسة التي تم إنشاؤها بالقرار الوزاري رقم 175 لسنة 2009، وتعد إحدى أهم المدارس الفنية النوعية التي تشهد إقبالا كبيراً من الطلاب المتفوقين والمتميزين دراسيا للالتحاق بها بعد الحصول على الشهادة الإعدادية، وتتواجد ضمن 4 مدارس فقط على مستوى الجمهورية،وتتميز بتوفير التدريب لطلابها أثناء الدراسة،وفرصة عمل لخريجيها عقب إنتهاء الدراسة التي تستمر  3 سنوات، يدرس الطالب خلال الصفين الاول والثاني دراسة شاملة، ليتخصص في السنة الثالثة والنهائية في أحد الأقسام الفنية شبكات، محطات معامل بحسب المجموع ورغبة الطالب وفي ضوء الاحتياجات والتخصصات الفنية التي تحددها شركة المياه،ويمكن الطالب الالتحاق بكلية التعليم الصناعي أو كلية الهندسة.

بني سويف الصرف الصحي التعليم الفنى مياه الشرب تداعيات كورونا الثانوية الفنية

رئيس التحرير

وائل لطفي

دروس المشير طنطاوى

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