4 سيارات نافوري جديدة لخدمة مشروعات الصرف بقرى «حياة كريمة» بقنا 

تابع اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، وصول 4 سيارات نافوري «مدمجة» الجديدة لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بقنا ضمن المرحلة ثانية ، لرفع كفاءة العمل وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، بحضور المهندس تامر سعيد السكرتير العام للمحافظة و المهندس رجب عرفه رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بقنا .



ومن جانبه أوضح محافظ قنا أنه تم وصول 4 سيارات نافوري مدمجة بالمحافظة سعة الواحدة منها 6م 3 مزودة بعدد 2 خزان «رواسب – شفط» تم تجهيزها داخل الشركة الثلاثية المصرية بتكلفة إجمالية بلغت 15 مليون جنيه لمواجهة أي انسدادات أو رواسب بيارات الصرف الصحي التى قد تنجم عنها حدوث طفوحات فجائية .



وأضاف " الداودي " أنه سيتم تخصيص 4 سيارات نافوري «مدمجة» لأعمال الصيانة بمشروعات الصرف الصحى في القرى والمراكز التي تنفذ بها مبادرة حياة كريمة , وذلك للعمل على تحقيق أهداف المبادرة الرئاسية بتوفير حياة كريمة لغير القادرين وتطوير القرى الأكثر احتياجًا وتوفير كافة المرافق والخدمات الأساسية لغير القادرين لا سيما في المناطق المستهدفة بالمحافظة .



وأشار رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي ، إلي أن سيارات نافوري المدمجة الجديدة تبلغ حمولة كل سيارة منها 10 طن بقدرة شفط 9 متر وتتمتع بقدرتها العالية على شفط الرواسب الصعبة من الأحجار والرمال ، وذلك في إطار تطوير مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى التي يجرى تنفيذها بالمحافظة لتوفير خدمة مميزة للمواطنين .

وكان قد شهد اللواء أشرف الداودي محافظ قنا نهائي دوري مستقبل وطن لكرة القدم بين فريق صيدلية البتول ممثل مركز ومدينة نجع حمادي، وفريق أبناء البلد ممثل فريق فرشوط، وذلك بحضور النائب أشرف رشاد زعيم الأغلبية بمجلس النواب والنائب الأول لحزب مستقبل وطن، والنائب طارق رضوان رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، والنائبة نجلاء باخوم والنائبة رحاب الغول والنائبة حنان عبدالمنعم أعضاء مجلس النواب ،والنائب محمد كمال موسى ،والنائب أحمد عبدالماجد الأحمر أعضاء مجلس الشيوخ، والمهندس تامر سعيد السكرتير العام للمحافظة، والأستاذ الدكتور عباس منصور رئيس جامعة جنوب الوادي السابق ، والدكتور عمر موسى وكيل وزارة الشباب والرياضة، و رجب عرفة رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بقنا، وهشام قدوس الامين المساعد لمستقبل وطن بمحافظة قنا، ومحمد عبدالستار أمين شباب المحافظة.