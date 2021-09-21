«الإيسيسكو» تؤكد أهمية استثمار التكنولوجيا الحديثة للمساهمة في تحقيق التنمية المستدامة

أكد د.محمد شريف، مستشار استراتيجية قطاع العلوم والتقنية في منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو)، أن القطاع يولي اهتمامًا كبيرًا لاستثمار التكنولوجيا الحديثة وتطبيقات الذكاء الاصطناعي للمساهمة في تحقيق التنمية المستدامة وحماية البيئة، ويدعم الشباب في مجال الابتكار.

جاء ذلك، وفقا لبيان صادر عن الإيسيسكو اليوم، في كلمة ألقاها محمد شريف خلال ندوة "التعاون جنوب طريق التعافي الشامل بعد الجائحة"، التي عقدتها اللجنة المعنية بتسخير العلم والتكنولوجيا لأغراض التنمية المستدامة في الجنوب (كومساتس)، بمقرها في العاصمة الباكستانية إسلام أباد.

وشدد شريف على ضرورة مواكبة المتغيرات ومجابهة التحديات، وتلبية احتياجات سوق العمل المتغير.

ومثل الإيسيسكو في الندوة التي عقدت عبر تقنية الاتصال المرئي اليوم، بمناسبة يوم الأمم المتحدة للتعاون فيما بين بلدان الجنوب، كل من الدكتور محمد شريف، مستشار بالقطاع، والدكتور فؤاد العيني، والدكتور إسماعيل ديالو، والدكتور عبد الرحمان، خبراء بالقطاع إلى مشاركة عدد من الخبراء بمختلف المؤسسات والمنظمات المتخصصة، لمناقشة القضايا المتعلقة بالعلوم والتكنولوجيا والابتكار، وتداعيات جائحة كوفيد 19 على دول الجنوب.

كما شهدت الندوة مداخلات لكل من الدكتور أختار نزير، المدير التنفيذي لكومساتس، والدكتور عادل عبد اللطيف، مدير مكتب الأمم المتحدة للتعاون بين بلدان الجنوب، والدكتور كارلوس كوريا، المدير التنفيذي لمركز الجنوب بجنيف، وعدد من ممثلي المنظمات والمؤسسات العالمية.