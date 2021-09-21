الثلاثاء 21 سبتمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«حماية المستهلك»: لايجوز الإعلان عن حجز وحدات سكنية دون ترخيص

جهاز حماية المستهلك
جهاز حماية المستهلك

أكد جهاز حماية المستهلك أنه ينفذ القانون كاملا ومنه المادتين رقم 15 و16 الخاصة بالعقارات وهذه هي أول مرة تكون هذه المواد بقانون حماية المستهلك الجديد رقم 181لسنة 2018.

وأوضح الجهاز أنه حال تقدم أحد المستهلكين بشكوى خاصة بقيامه بحجز وحدة عقارية وتبين له بعد ذلك عدم حصول المطور العقاري على ترخيص بناء يتم تنفيذ العقوبات المقررة بالقانون وإحالته للنيابة لإعمال شئونها.

وذكر أنه بخصوص قيام المطور العقاري بتقاضى مبالغ كنسبة أو عمولة من ثمن تصرف المشتري في وحدته فإن الجهاز يلزم المطور العقاري برد المبلغ الذي تقاضاه دون وجه حق وفي حالة عدم استجابة المطور لقرار مجلس إدارة الجهاز يتم إحالته للنيابة بتهمة مخالفة قانون حماية المستهلك وبتهمة عدم تنفيذ قرار ملزم صادر من مجلس إدارة جهاز حماية المستهلك.

بدون ترخيص حماية المستهلك اللائحة التنفيذية وحدات قانون البناء جهاز حماية المستهلك يحذر منتجات عقار أراضي اجراءات حجز وحدات سكنية المطور العقاري الوحدات السكنية وحدات سكنية قانون حماية المستهلك قانون حماية المستهلك الجديد

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وائل لطفي

استحضار روح الإمام

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