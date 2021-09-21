الاتحاد الإفريقى يدين محاولة الانقلاب الفاشلة فى السودان

أدان موسي فكي محمد، رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي بشدة، الثلاثاء، المحاولة الانقلابية الفاشلة لقلب نظام المرحلة الانتقالية في السودان.

وأشار موسى فكي إلى أن المرحلة الانتقالية ضحى من أجلها الشعب السوداني وعمل من أجلها الاتحاد الإفريقي بكل قواه مهنئا الشعب السوداني بإفشالها.

وحث رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي على التمسك بالسلطات الشرعية للمرحلة الانتقالية النابعة من إرادة كافة القوى الوطنية مدنية كانت أو عسكرية.

ودعا موسى فكي إلى الضرورة الملحة للتمسك بالاتفاق السياسي والنصوص الدستورية المكونة لاتفاق الخرطوم، وكذلك اتفاق السلام المبرم في جوبا والمضي قدما وبارادة قوية لإنجاح المرحلة الانتقالية المفضية الى انتخابات ديمقراطية حرة وشفافة.

الأمم المتحدة تدين الإنقلاب الفاشل

وكان الممثل الخاص الأمين العام للامم المتحدة ورئيس بعثة الأمم المتحدة المتكاملة لدعم المرحلة الانتقالية في السودان فولكر بيرتس، أدان، بشكل قاطع محاولة الانقلاب العسكري التي خطط لها فجر اليوم.

وأكد فولكر بيرتس إدانة الأمم المتحدة لأي محاولة انقلابية أو غير ذلك لتقويض عملية الانتقال السياسي والديمقراطي والطبيعة التعددية للدولة كما جاء في الوثيقة الدستورية.

وشدد بيرتس على رفض الأمم المتحدة لأي دعوات للقيام بانقلاب عسكري أو تبديل الحكومة الانتقالية بحكم عسكر مؤكدا دعم الأمم المتحدة المستمر بتقديم المساعدة والمشورة والدعم للحكم المدني الشامل في السودان.

حمدوك يعلن إحباط انقلاب عسكري

وكان رئيس وزراء السودان الدكتور عبد الله حمدوك، أكد في وقت سابق أن المحاولة الانقلابية الفاشلة، التي تم إحباطها، اليوم الثلاثاء، كانت تستهدف الثورة وكل ما حققه الشعب السوداني من إنجازات، لتقويض الانتقال المدني الديموقراطي، وإغلاق الطريق أمام حركة التاريخ.

وقال حمدوك - في خطاب للشعب السودان إنه اجتمع مع قيادة قوى "الحرية والتغيير" (الحاضنة السياسية للحكومة)، وأجرى اتصالات مستمرة مع رئيس مجلس السيادة الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، لافتًا إلى أنه سيوالي متابعة هذا الوضع الهام، ووضع الحقائق أمام الشعب السوداني.

وأضاف: "سبقت المحاولة تحضيرات واسعة تمثلت في الانفلات الأمني في المدن واستغلال الأوضاع في شرق ومحاولات قطع الطرق القومية وإغلاق الموانئ وتعطيل انتاج النفط والتحريض المستمر ضد الحكومة المدنية".