الخميس.. مناقشة المجموعة القصصية «عاشقة الظل» لـ دعاء زكريا

تقيم مؤسسة سلوى علوان للثقافة والفنون والتنمية حفل توقيع المجموعة القصصية "عاشقة الظل" للكاتبة الصحفية دعاء زكريا، بحضور خالد ميري رئيس تحرير الأخبار.

يناقش المجموعة الناقد د. حسام عقل، رئيس ملتقى السرد، وذلك في السادسة من مساء الخميس المقبل بمقر المؤسسة بوسط البلد.

تتضمن ضفتى المجموعة عشرون قصة قصيرة تتسم بالمزج بين الواقع والخيال العشق والخديعة الخوف والأمل فى الغد وتلتقون فى بداية المجموعة بقصة نهاية حلاوة روح نكتشف بعد صراع ما بين النفس والعقل الحقيقة الدامغة في نهايتها وحين نأتى لقصة «طعم الحب الأسود» نكتشف أن هناك أنواعًا فى الحب، منها ما يأخذك للنور، ومنها ما يجعلك تقع في بئر عميق بلا قرار.

وفي قصة شرفة المحبوب تجد أمامك مشاعر امرأة حاولت تخطي الحدود التي رسمها المجتمع لها، وقامت لتبادر بالاعتراف بالحب، وفي نهاية القصة نفاجئ بمصيرها غير المتوقع.

وفي «نصف رجل» نجد أن الأمل وهو طوق النجاة التي تتعلق به العاشقة، رغم خداع المحبوب، وهو ما يتكرر بصورة أخرى في قصة «خائن الذكريات» والذى تحصل فيه الحبيبة على وعود وعهود عديدة من حبيبها، إلا أنه في نهاية القصة يخون كل ذكرياتهم الجميلة ويهرب من كافة العهود التي قطعها على نفسه.

أما فى قصة «وهم الرجوع» تأخذكم الكاتبة في منحي آخر من الخيال الممزوج بواقع يعتنقه مجموعة من البشر في عوالم أخرى، كذلك يتعرف القارئ في قصة «لغة الدموع» على تنويعات من لغة آثيرة تعشقها بطلة القصة، على عكس قصة «الجاثوم ويد أمي» والذي نتعرف من خلالها على كيف يتحول كابوسك إلى سجن يشل جسدك ويعذب أنفاسك.

استعرضت الكاتبة العديد من الحكايات منها ما يحمل أسرار ما «وراء بيت الخلاء» ومنها ما يصدم القارئ مثل قصة «ندوب على جدار الروح» ومنها الذي تتخذ فيه بطلة القصة قرارها الأخير مثل قصة «وكسرت قيدي»، إنها رحلة تبدأ معها بالتشوق إلى نهايتها في وجبة دسمة على القلب خفيفة على الروح تداعب المشاعر والعقل معا.