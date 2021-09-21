«الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية» يستقبل ممثلي دول الاتحاد الأوروبي بمصر

استقبل مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، اليوم الثلاثاء، ممثلي سفارات دول أعضاء الاتحاد الأوروبي بجمهورية مصر العربية، وضم الوفد ممثلين عن دول: قبرص والدنمارك وليتوانيا وإسبانيا وألمانيا والنمسا وبلغاريا.

وتأتي الزيارة في إطار التعرف عن قرب على الجهود التي يبذلها الأزهر الشريف من خلال مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية في نشر السلام، وبيان حقيقة الإسلام السمحة، والتصدي للفكر الهدام من خلال أقسامه ووحداته العاملة.

كما قام الوفد بتفقد أقسام المركز المتنوعة، وآلية عمله، ودوره الدعوي والتوعوي بالمجتمع، وكيف يسهم ذلك في تجفيف منابع التطرف، وتصحيح المفاهيم، وحماية النشء من الأفكار المغلوطة والمنحرفة.

ورافق الوفدَ خلال زيارته أسامة هاشم الحديدي، المدير التنفيذي للمركز، والدكتور رضا محمود السعيد، مدير إدارة التدريب والدعم الأكاديمي بالمركز.