الثلاثاء 21 سبتمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الدين لله

«الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية» يستقبل ممثلي دول الاتحاد الأوروبي بمصر

مركز الأزهر العالمي
مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية

استقبل مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، اليوم الثلاثاء، ممثلي سفارات دول أعضاء الاتحاد الأوروبي بجمهورية مصر العربية، وضم الوفد ممثلين عن دول: قبرص والدنمارك وليتوانيا وإسبانيا وألمانيا والنمسا وبلغاريا.

وتأتي الزيارة في إطار التعرف عن قرب على الجهود التي يبذلها الأزهر الشريف من خلال مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية في نشر السلام، وبيان حقيقة الإسلام السمحة، والتصدي للفكر الهدام من خلال أقسامه ووحداته العاملة.

كما قام الوفد بتفقد أقسام المركز المتنوعة، وآلية عمله، ودوره الدعوي والتوعوي بالمجتمع، وكيف يسهم ذلك في تجفيف منابع التطرف، وتصحيح المفاهيم، وحماية النشء من الأفكار المغلوطة والمنحرفة.

ورافق الوفدَ خلال زيارته أسامة هاشم الحديدي، المدير التنفيذي للمركز، والدكتور رضا محمود السعيد، مدير إدارة التدريب والدعم الأكاديمي بالمركز.

مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية
مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية
مركز الأزهر العالمي للفتوي الإلكترونية دول أعضاء الاتحاد الأوربي ليتوانيا وإسبانيا وألمانيا والنمسا وبلغاريا حقيقة الإسلام السمحة وزارة الشباب والرياضة

رئيس التحرير

وائل لطفي

استحضار روح الإمام

الأكثر قراءة

لينك نتيجة الثانوية الأزهرية 2021 بوابة الأزهر بالدرجات نتيجة الدور الثاني

غياب الصفقات الجديدة.. تشكيل الأهلى الرسمى أمام طلائع الجيش

الاتحاد العام للمصريين في الخارج ينعى المشير طنطاوي

هنا عاش المشير.. «الدستور» تحاور جيران طنطاوى (فيديو)

الآن لينك موقع تسجيل لقاح كورونا التابع لوزارة الصحة والسكان المصرية 2021

المشير طنطاوى.. عاشق الزمالك وصانع نهضة الأندية العسكرية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

روسيا تهزم عمالقة التكنولوجيا

القس. رفعت فكرى

الانتقام المدمر!!

د. داليا مجدي عبدالغني

ألقاب بجرّة قلم

لواء. محسن الفحام

من حقوق الإنسان.. إلى التنمية البشرية

محمود خليل

«الحلاقة».. من زمن «شوشة الجنة» إلى فتاوى «المتشبهين والمتشبهات»

حسين دعسة

عودة طالبان وأزمة الإسلام السياسى فى العالم العربى

د.أحمد الخميسى

وجهة نظر فى جدل عابر

ماجد حبته

التفاتة رئاسية لقوتنا الناعمة

صور

مباراة الأهلي وطلائع الجيش في السوبر المصري

حديقة مش كلها قطط وكلاب

تكريم نجوم الفن بمهرجان الدراما العربية

محطة تل أبيب

المزيد

الرجوب: الأسرى الستة جسدوا نموذجا للوحدة ولن نسمح للاحتلال الاستفراد بهم

أمين سر مركزية فتح: لن نسمح للاحتلال بالاستفراد بالأسرى

«الخارجية الفلسطينية» ترحب بالحراك السياسي والقانوني المتصاعد المناهض للاحتلال