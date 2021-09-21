الثلاثاء 21 سبتمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

«بلاك تيما» في ساقية الصاوي أكتوبر المقبل: اقرأ التفاصيل

بلاك تيما
بلاك تيما

تستعد فرقة بلاك تيما لتقديم حفلها على مسرح قاعة النهر بساقية عبد المنعم الصاوي، في السادسة من مساء السبت الموافق 9 أكتوبر وتستعد الساقية لطرح تذاكر الحفل عبر منصاتها الإلكترونية خلال الأيام القليلة المقبلة بجانب طرح التذاكر في مقر الساقية بالزمالك. 

ويقدم ثلاثي الفرقة أمير وبحر وعبده باقة متنوعة من أغانيهم المحبّبة "بحار" و"كل مرة" و"إيه يعني" و"أخبار أهرام جمهورية" ومقتطفات من أحدث البومات بلاك تيما “لون الكاكاو"، كما تقدم الفرقة مجموعة من أغنياتها القديمة بعد إعادة توزيعها.

ونشر الحساب الرسمي لفريق بلاك تيما عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات (إنستجرام) صورة تجمع أمير صلاح الدين ومحمد عبده وأحمد بحر على غلاف الأغنية وكتب:“قريبًا.. أغنية جديدة عملنا اللي علينا، الأغنية من كلمات الشاعر مؤمن سالم وألحان بحر، وتوزيع أسامة الهندي.

كانت آخر أعمال الفريق ألبوم “لون الكاكاو” وكان يتضمن 5 أغاني هى:“كده كده يا تريلا، يا نجمة، لون الكاكاو، يا عم يا جمال، بابا شكيني”.

وتأسس فريق بلاك تيما 2004 بنجومه أمير صلاح الدين، أحمد بحر ومحمد عبده، ونجح في تحقيق قاعدة جماهيرية عريضة بعد أن أقام العديد من الحفلات في مختلف الأماكن الثقافية في مصر، كما نال العديد من الجوائز منها الميوزك أوورد للشرق الأوسط، شارك بلاك تيما في فيلم "ألف مبروك" عام 2009، طرح ألبوم "بحار" عام 2010، وطرح ألبومه الثاني بعنوان "غاوي بني آدمين" في شهر أبريل 2012، وحصل الفريق على جوائز "الميما" كأفضل فريق غنائي في الشرق الأوسط.

أغنية جديدة أمير صلاح الدين عام 2010 فريق بلاك تيما فرقة بلاك تيما شهر اكتوبر عبد المنعم الصاوي خلال الأيام المقبلة شهر أكتوبر المقبل موقع تبادل الصور والفيديوهات

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